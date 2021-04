Mientras las autoridades bonaerenses, así como también las de Capital Federal y Nación, analizan nuevas medidas para frenar la segunda ola de Covid-19, ayer se conocieron cifras preocupantes en torno al principal nosocomio del distrito quilmeño, donde el 90 por ciento de las camas se encuentran ocupadas, de las cuales el 60 corresponden a pacientes contagiados con el enfermedad pandémica.

En ese sentido, Fragomeno explicó que, hasta el momento, el hospital tiene 27 personas internadas por coronavirus, cinco de ellas en terapia intensiva. "El hospital de Quilmes tiene un 90 por ciento de sus camas ocupadas, de las cuales el 60 corresponden a pacientes con Covid", explicó.

Colas para hisopados

Tras los feriados de Semana Santa, tanto en Quilmes como en los demás partidos del conurbano y Capital Federal, se registró una gran concurrencia de personas para testear si fueron contagiadas por el Covid-19.

En el Isidoro Iriarte se registró ayer una larga fila de personas para realizarse el test, muchas de las cuales manifestaban tener síntomas compatibles. Al respecto, Fragomeno reconoció que "estamos en cifras como en agosto del año pasado", con un promedio de "120 a 130 hisopados por día con una positividad de un 50 por ciento". "De ese 50 por ciento, sólo el 20 requerirá internación y sólo un 5 por ciento podría necesitar terapia", remarcó.

Nuevas cepas

El director del hospital de Quilmes, además, se refirió a la circulación de las nuevas cepas de Manaos y la británica, las cuales son más contagiosas: "Estamos preocupados porque vemos que estas variantes son mucho más contagiosas que la del año pasado, ya sea la de Manaos o la de Gran Bretaña". No obstante, aclaró que en Quilmes no se detectaron casos de esas cepas. "Acá todavía no se han registrado, pero sí entró al país", subrayó.

Desde el Gobierno bonaerense se viene advirtiendo desde hace días acerca del récord de contagios de coronavirus y piden extremar las medidas para evitar nuevos casos mientras se avanza con la campaña de vacunación.

El domingo a la noche, el gobernador Axel Kicillof expresó que "los números son alarmantes" y detalló: "Venimos aumentando hace un par de semanas y esta última fue explosivo el incremento" de casos.

El fuerte incremento en la cantidad de casos confirmados de coronavirus preocupa a funcionarios y a directivos de los centros de salud que comparan estos registros con los que se dieron durante el pico de la pandemia el año pasado.