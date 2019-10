-¿Cómo llegaste a ser un especialista en amor?

-Me casé muy joven y muy enamorados los dos, pero luego de 10 años, todo terminó y nos divorciamos. Y La pregunta "¿por qué nos divorciamos si nos amábamos tanto?" rondaba siempre en mi cabeza hasta que alguien me acercó unos escritos sobre psicología. En ellos me di cuenta que allí podía encontrar respuestas, y empecé la carrera como una búsqueda personal. No solo encontré las respuestas para mí, sino que me preparé para ayudar a los demás. Para enseñar a cortar con las dependencias emocionales que generan sufrimiento.

-¿Cuál fue la respuesta que encontraste para tu pregunta?

-Que el sentimiento que nos unió no era amor, sino enamoramiento, que no es lo mismo que amar. Nos enamoramos profundamente, pero no sabíamos que esa era una locura química que siempre termina, pues nadie nos enseñó. Y que ese estado de enamoramiento no siempre se convierte en amor. Es que todos, no sólo mi ex esposa y yo, vivimos muy equivocados, eso que llamamos amor, en la mayoría de los casos no lo es.

-¿Qué es el amor, entonces?

-Podríamos empezar diciendo que eso que muchas veces llamamos amor, no es amor. Decimos "te amo" al poco tiempo de estar en pareja porque nos desborda lo que sentimos, queremos estar todo el tiempo con esa persona, tocarla, llamarla, estar presente y que esté presente, estamos en estado de éxtasis, pero realmente aún no nos conocemos, apenas es un cóctel químico que nos llena de alegría. No es amor, es enamoramiento. No sabemos quién es esa persona. Decimos "te amo" creemos que ese desborde químico que se produce en el cuerpo es amor, pero no es así. Es más, el enamoramiento se mide en sangre, son hormonas y químicos que nos revolucionan la vida. Esos químicos producen se disparan por una sonrisa, un roce de las manos o un intercambio de miradas.

El cerebro de una persona enamorada tiene este "derrame químico y hormonal" que nos revoluciona, y es responsable, en gran medida, de las sensaciones y modificaciones fisiológicas que experimentamos cuando ocurre el enamoramiento. Hay emociones de increíble alegría, excitación, y hasta taquicardia, entre otros. Además de la dopamina, que es la sustancia responsable de las sensaciones del amor romántico. Todo eso es el enamoramiento, el responsable de decirle "te amo" a alguien que conocemos hace apenas un mes, y que nos tiene sin dormir y suspirando. Es un estado hermoso, pero no es amor. Porque el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Y como ese estado de enamoramiento dura aproximadamente 3 años, a veces tomamos decisiones permanentes, por una emoción pasajera. Como por ejemplo, convivir, tener hijos, una casa, tener deudas, pero de pronto un día esa persona que todo el tiempo quería que estuviéramos cerca, que nos participaba de sus anhelos, de sus deseos, empieza a estar indiferente".

-Se le terminó el amor

-No, se terminó el enamoramiento. El enamoramiento siempre se termina. Esa conexión química que hace que con algunas personas se encienda la llama y con otras no, esa conexión que hace que nos sintamos y hagamos sentir al otro como alguien único, se extingue.

-¿Cómo pasamos entonces del enamoramiento al amor?

-El amor es una decisión. Cuando ya te conozco, y sé de tus cosas buenas y malas, y sé de tus errores o virtudes, cuando ya dejaste de ser quien yo quiero que seas, y puedo verte como realmente sos, entonces decido amarte porque ya te conozco. Decido amarte a pesar de lo que ya conozco de vos. La felicidad la construye cada uno para sí mismo, uno es feliz con uno mismo para luego, amar a otro. Porque si no, si esperamos que el otro nos traiga la felicidad, no establecemos amor sino dependencia. Y en ese conocimiento del otro, que hablamos hace un momento, decidimos amarnos, ser amigos, cómplices, y compinches de la vida.

-¿Cuál va a ser el eje de tus charlas en Buenos Aires?

-Fundamentalmente, en esta nueva presentación llamada “El Arte de Amar”, nos enfocamos en la verdad más importante en la relación de pareja: el amor se puede aprender. Las diferencias entre enamorarse y amar. Tenemos que dejar de confundir amor con dependencia, tenemos que saber la diferencia entre lealtad y fidelidad, tenemos que dejar de culpar al otro por el dolor o el fracaso de una relación, por ejemplo si yo me quedo en una relación que me hace sufrir, la responsabilidad no es de mi pareja, sino mía. No nacemos sabiendo amar, pero se puede aprender a cualquier edad. Muchas cosas que leemos en la literatura, o vemos en el cine, y aún las canciones sobre el amor, no hablan de amor, habla de enamoramiento. La alegría para todos es que si hay amor entre los dos, siempre hay esperanzas para seguir caminando juntos en la vida.