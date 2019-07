La información fue confirmada a través de la página web de la ANMAT en donde notificó a los profesionales de la salud e instituciones sanitarias la prohibición de la comercialización y su uso en todo territorio nacional de los siguientes productos:

- Natrelle Saline breast implant styles 168, 363, 468 - Natrelle and McGhan 410 breast implant styles LL, LM, LF, LX, ML, MM, MF, MX, FL, FM, FF, FX - Natrelle and McGhan 410 Soft Touch breast implant styles LL, LM, LF, LX, ML, MM, MF, MX, FL, FM, FF, FX - Natrelle 510 Dual-Gel styles LX, MX, FX - Natrelle INSPIRA breast implants, styles TRL, TRLP, TRM, TRF, TRX, TSL, TSLP, TSM, TSF, TSX, TCL, TCLP, TCM, TCF, TCX - Natrelle and McGhan Round Gel Implants, styles 110, 110 Soft Touch, 120, 120 Soft Touch - Natrelle Komuro breast implants styles KML, KMM, KLL, and KLM - Natrelle Ritz Princess breast implant styles RML, RMM, RFL, RFM - Natrelle 150 Full Height and Short Height double lumen implants - Natrelle 133 tissue expanders with and without suture tabs: styles 133FV, 133MV, 133LV, 133MX, 133SX, 133SV, T-133FV, T-133MV, T-133LV, T-133MX, T-133SX, T-133SV, 133FV-T, 133MV-T, 133LV-T, 133MX-T, 133SX-T, 133SV-T - Natrelle 133 Plus tissue expander styles 133P-FV, 133P-MV, 133P-LV, 133P-MX,133P-SX, 133P-SV, T-133P-FV, T-133P-MV, T-133P-LV, T-133P-MX, T-133P-SX, T-133P-SV, 133P-FV-T, 133P-MV-T, 133P-LV-T, 133P-MX-T, 133P-SX-T, 133P-SV-T

La medida se basa en el análisis del riesgo asociado entre implantes mamarios y expansores tisulares de superficie texturada (Biocell) y el linfoma anaplásico de células grandes (ALCL).

Asimismo, el organismo recordó a todos aquellos pacientes con implantes que realicen los controles de rutina y el seguimiento correspondiente, establecido por el profesional médico. Actualmente no es necesario que las personas que tienen colocados los mismos deban extraérselos, ya que el riesgo de la operación se considera más alto que el peligro, relativamente bajo, de padecer cáncer.

Las autoridades sanitarias de varios países se han dado cuenta desde 2011 de que algunas prótesis estaban asociados a un alza de los linfomas anaplásicos de células grandes (LACG), un cáncer que se manifiesta a menudo por un derrame de líquido alrededor de la prótesis. El mecanismo biológico que provoca esa enfermedad no ha sido identificado, pero se cree que el roce de la envoltura de los implantes contra los tejidos podría causar una inflamación.

Según los datos recogidos por la FDA, el 84% de los 573 casos registrados en el mundo, están relacionados con implantes de Allergan.