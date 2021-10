Ser Calci+, yogur aliado para la salud de los huesos

“Es nuestro propósito ofrecer variedad de productos adaptados a cada necesidad y momento del día. Ser Calci+ es la marca que acompaña a las mujeres argentinas durante las etapas más importantes de su vida. La ingesta adecuada de calcio y vitamina D es crítica para la adquisición del máximo capital óseo. Una porción diaria es la manera fácil, práctica, natural y rica para cuidar la salud de los huesos” explicó Carolina Méndez Acosta, Essential Core & Ser Brand Director.

En la adultez, el hueso comienza a perder más calcio del que gana, pudiendo debilitarse con el paso del tiempo. Para cuidarlos, es esencial un adecuado aporte de Calcio y vitamina D y realizar actividad física regularmente. En Argentina, 2 de cada 4 mujeres menores a 50 años padecen osteopenia y 1 de ellas osteoporosis. Cada año, se producen más de 34.000 fracturas de cadera en la misma población. (*)

La Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNYS) indagó el consumo alimentario mediante un recordatorio de 24 hs en 6.605 mujeres en edad fértil, 1.612 embarazadas, y 28.137 niños de 6 meses a 5 años durante 2004 y 2005. Los resultados evidenciaron que el aporte de calcio en la dieta de niños, adolescentes y adultos de Argentina con frecuencia se encuentra por debajo de las recomendaciones nutricionales. Más de 9 de cada 10 mujeres (94,3%) en edad fértil (de 10 a 49 años) tuvieron una ingesta inferior a la recomendada. Y, el 88% de las mujeres embarazadas tampoco parecían cumplir con las ingestas que se recomiendan.

Ser Calci+, tiene más de 12 años desarrollando productos sanos y nutritivos orientados a las mujeres. Su ingesta diaria colabora con la formación de los huesos y dientes; y la vitamina D, con la absorción de calcio y fósforo, dos elementos fundamentales para asegurar una buena salud. Además, contribuye a prevenir enfermedades óseas y en los adultos a evitar condiciones como osteoporosis que debilitan los huesos y fomenta que éstos se quiebren.

El porfolio Ser de yogures se renovó para incorporar nuevos ingredientes de gran valor nutricional. Los yogures contienen probióticos naturales (microorganismos vivos benéficos que contribuyen a la salud del organismo), antioxidantes y proteínas. Además, son libres de azúcar agregada y bajos en grasas. Calci+ es un yogur con probióticos, dietético, descremado fortificado con calcio y vitamina D libre de gluten. Presente en versiones batido y bebible, ahora también en sachet y en shot. Más información en el sitio web www.yogurser.com.ar.

(*) Epidemiology, cost and burden of osteoporosis in Argentina, 2009. Francisco R. Spivacow & Ariel Sánchez.