"Si los casos siguen creciendo y se complica el sistema sanitario, se volverá para atrás"

"Si se desmadra la actividad y hay mucha circulación de personas, el sistema sanitario vuelve a entrar en riesgo", dijo la funcionaria bonaerense en declaraciones a radio El Destape y puntualizó que "se ha triplicado la ocupación de camas" en el AMBA.

"Ayer tuvimos un número alto de infectados. La preocupación del Presidente (Alberto Fernández) y del gobernador (Axel Kicillof) es en materia de salud", explicó y agregó que en "35 municipios del conurbano hay mucha circulación de Covid-19".

La provincia de Buenos Aires se encuentra en fase 3, con apertura escalonada a partir de hoy, que comienzan por ejemplo actividades industriales y el miércoles las comerciales.

Sostuvo que "habrá mucha atención para ver si el número de contagios y de circulación de personas crece" en esta etapa que se inicia.

Luego, precisó que “los municipios de fase 5 van a poder habilitar actividades deportivas individuales y recreativas al aire libre" y agregó que "el nuevo criterio para la fase 5 ahora es que en 14 días no tengan más de 10 casos de Covid-19 cada 100 mil habitantes".

Recordó que, en el marco del Día del Amigo, que se celebra hoy, "hay que mantener la distancia y evitar las juntadas" y destacó que "no se puede picadito de fútbol, no se puede beber cerveza en la esquina y no se puede reunirse, aún en los municipios donde hay bares abiertos".

Sobre las distintas posiciones en torno a un eventual regreso a las clases presenciales, García destacó que "en el Conurbano definitivamente no están dadas las condiciones para la vuelta a clase" y agregó que "el Ministerio de Educación está trabajando en protocolos vinculados a la circulación del virus”.

Aclaró que "siempre para el interior y especialmente en la ruralidad hay menos riesgo" pero insistió en que "todavía es prematuro".