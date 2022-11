Sean Penn le entregó su Óscar a Zelenski

"Oh, Sean, pero es tuyo", comentó Zelenski, cuando el actor sacó la estatuilla y la puso sobre la mesa ante el presidente.

"Es solo una tontería simbólica, pero si sé que esto está aquí contigo me sentiré mejor y más fuerte para la lucha", explicó Penn.

"Es un gran honor, pero [lo guardo] hasta que ganemos", continuó el mandatario.

Así, el actor le dijo que en ese caso, lo lleve a Malibú, donde se encuentra su residencia en Estados Unidos. “Me voy a sentir mucho mejor sabiendo que una parte de mí se queda acá", afirmó Penn.

A cambio, Zelenski, quien también era actor antes de llegar a la presidencia, le confirió a Penn la Orden del Mérito por su "significativa contribución a la popularización de Ucrania en el mundo". La estrella de Hollywood se mostró muy activa en su apoyo a Kiev y pidió en repetidas ocasiones a la comunidad internacional que envíe más ayuda al país eslavo.

Traducción: El Callejón del Valor es un lugar gracias al cual las generaciones modernas y futuras de ucranianos recordarán a aquellos valientes que han estado con Ucrania desde el principio. Junto a los nombres de muchos líderes mundiales que ayudaron a Ucrania durante la guerra, hay una placa con el nombre de Sean Penn. Sean Penn visitó Ucrania el primer día de la invasión rusa para documentar los acontecimientos en nuestro país y contarle al mundo la verdad sobre la agresión rusa. Tal apoyo para Ucrania y su gente es muy valioso.

Además, el líder ucraniano llevó a Penn a la Plaza de la Constitución, donde le mostró una placa con el nombre del actor en el 'Paseo de los Valientes', junto a los nombres de otros líderes mundiales que apoyaron a Ucrania en la lucha contra Rusia.

Sean Penn, de 62 años, mantuvo una estrecha relación con Zelenski desde que Moscú lanzó su operación militar y actualmente trabaja en un documental sobre el conflicto ruso-ucraniano. El actor viajó anteriormente a la capital de Ucrania poco antes de que estallaran los combates a finales de febrero para filmar material sobre la guerra de Kiev contra las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.

Más adelante, en marzo, el actor exigió dar a su "gran amigo" un espacio para hablar en los Premios de la Academia, amenazando no solo con boicotear el evento sino con fundir sus propias estatuillas si no se incluía al mandatario en el programa. Aunque Zelenski no apareció en los Óscar, Penn no destruyó sus premios.