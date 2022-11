El alcalde Kiev llamó a acumular víveres y Rusia denuncia nuevos ataques

"Pido a todo el mundo que comience a acumular agua potable, fuentes de energía, comida y ropa de protección", declaró Klitschko

Mientras tanto, Rusia denunció que los bombardeos ucranianos dejaron sin luz ni agua a la localidad de Jerson, ocupada por las fuerzas rusas, horas después de responsabilizar a Ucrania de otro ataque que "dañó" la presa hidroeléctrica de Kajokva, ubicada en la misma provincia y una de las más grandes del país.

Los servicios meteorológicos adelantaron que la capital comenzará a registrar temperaturas nocturnas bajo cero a partir del próximo miércoles.

"En caso de que haya heladas fuertes y no haya suministro de agua caliente, para que las tuberías no se rompan y el sistema no deje de funcionar, hemos preparado un plan para vaciar el drenaje de agua del sistema", explicó el alcalde de Kiev, informó a la agencia de noticias Europa Press.

De cara al invierno, las autoridades de Kiev están habilitando mil refugios con calefacción para civiles. La mayoría se encuentran en centros educativos.

El aviso tiene lugar después de que la operadora eléctrica estatal ucraniana Ukrernergo anunciara cortes de suministro en siete regiones del país, entre ellas la región de Kiev y la capital, para compensar la pérdida de energía debido al aumento del consumo los fines de semana y luego de una ola de ataques rusos el mes pasado contra centrales eléctricas.

Evacuación total de Kiev

Fuentes del gobierno de Klitschko confirmaron también al diario estadounidense New York Times que comenzaron a planificar la evacuación total de los tres millones de residentes de la ciudad si se diera el caso de un corte total del suministro eléctrico.

"Entendemos que si Rusia continúa con tales ataques, podemos perder todo el sistema de suministro de energía", declaró al diario estadounidense jefe del Departamento de Seguridad Municipal del Ayuntamiento de Kiev, Roman Tkachuk.