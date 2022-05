Adultos mayores sufrieron 12.500 ataques delictivos

El dato surge de una nueva Encuesta Mensual de Inseguridad (EMI), desarrollada por la ONG Defendamos Buenos Aires con la asistencia del Estudio Miglino y Abogados, que analizó los ataques contra ancianos que viven en el denominado distrito AMBA.



Las modalidades delictivas contra ancianos

A raíz de estos graves actos delictivos, murieron 30 personas mayores en el mismo lapso. Hubo desde estafas con la modalidad ‘cuento del tío’, a robos en cajeros automáticos, robos perpetrados por bandas de motochorros en la vía pública, robos en su casa, bajo la modalidad ‘entradera’ o ‘salidera’ e incluso palizas dentro del hogar perpetradas por los mal llamados ‘cuidadores de ancianos’, que en realidad son delincuentes que buscan dañar o incluso matar al adulto mayor para quedarse con su casa o con sus bienes.

El brutal ataque a un matrimonio en Moreno

"Un matrimonio de jubilados fue asaltado por cinco delincuentes en su hogar de la localidad bonaerense de Moreno. Aurora de 68 años, le comentó a Defendamos Buenos Aires: ‘me despertaron con un revólver en la cabeza. A mi marido lo molieron a golpes, durante más de dos horas’. El grave hecho de inseguridad ocurrió en la calle Coleta Palacios al 2000, en Moreno, donde vive Aurora, la mujer de 68 años, y su marido, Coco de 75. No conformes con golpear y amedrentar al matrimonio de mayores, los cinco criminales rompieron toda la casa, destrozando maderas colocadas sobre la pared, elementos del baño y la habitación e incluso los dos aparatos de aire acondicionado. Sin embargo, este gravísimo hecho, es solo uno de los 12.500 que ocurrieron con mayores en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense", dijo Javier Miglino, abogado Especialista en Seguridad y Director de Defendamos Buenos Aires.

Moreno jubilada.jpg Una pareja de jubilados fue asaltada en su casa por cinco delincuentes - Foto captura de pantalla de LN + -

Otros casos gravísimos en Nuñez

"Sandra tiene 70 años y es una flamante jubilada de un instituto de la vivienda de la provincia de Chaco. Se mudó al barrio de Nuñez hace menos de un año y ya le robaron dos veces. Hace poco iba a retirar dinero del cajero automático del Banco Ciudad, ubicado en la Avenida Cabildo al 3000 y dos ladrones la siguieron cuando caminaba de regreso a su casa, por la calle Quesada y al retirarse de Cabildo, la abordaron con un cuchillo y le robaron el dinero y el teléfono. Sin embargo el hecho más grave ocurrió en la entrada de su edificio, sobre la calle Arcos al 3000 donde dos individuos fingían que estaban tomando una cerveza sobre la vereda y cuando ella salió, la amenazaron con un arma blanca, para robarle la cartera con el dinero que había cobrado. Querían ingresar a su casa y en el edificio no había nadie pero por suerte llegaban dos chicos del colegio y cuando vieron la escena, los ladrones escaparon. ‘No sabía que era así, sino no me mudaba; Nuñez es tierra de nadie, a toda hora’, nos confesaba, desolada, Sandra", dijo Miglino.

Una mujer de 80 años estrangulada

Hace pocas horas una jubilada de 80 años fue encontrada muerta dentro de su domicilio en Carapachay, Vicente López. Fue asesinada en el contexto de un robo. Beatriz Mansilla fue hallada sin vida por su propio hijo, Daniel Alberto Diabiasi, con quien convivía en un domicilio ubicado en la calle Esteban De Luca al 5200. La mujer estaba atada de pies y manos a una silla y tirada en el suelo de uno de los ambientes de la casa y murió estrangulada con un cinturón de cuero.