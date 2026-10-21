Caso Maradona: las defensas plantearon la inocencia de Luque y Forlini

El defensor también afirmó que la intervención de Luque desde el 3 de noviembre correspondía al área de la neurocirugía y que no existía una posibilidad concreta de prever el desenlace. “La prueba demuestra que no hay nada”, aseguró Oneto, quien ironizó sobre los planteos de la acusación: “Por un momento sentía que estaba en la redacción de un diario”.

Otro de los ejes del alegato fue el cuestionamiento a la junta médica que analizó la atención de Maradona. Oneto sostuvo que no había evidencia de un problema cardíaco crónico y criticó que se recurriera a antecedentes de una miocardiopatía dilatada registrados en el año 2000 para evaluar su estado de salud.

Leopoldo Luque

“Esta condición es reversible en el tiempo. ¿Qué hizo la junta médica con esto? Lo que hizo fue reunirse, no para saber qué pasó. Tuvieron que decir cosas que no se corresponden con la realidad”, expresó el letrado al cuestionar las conclusiones de los especialistas.

En esa línea, Oneto afirmó que en 2007 el corazón del ex jugador había recuperado la normalidad, según una historia clínica correspondiente a una internación por consumo de cocaína. “Maradona muere de un evento cardíaco agudo e imprevisible. Es un prejuicio decir que era cardíaco, porque el corazón de Maradona estaba sano”, manifestó.

Junto con Oneto, los abogados Roberto Rallín y Julio Rivas integran la defensa de Luque. Para la tarde está prevista la exposición de Nicolás D'Albora y Agustín Varela, representantes de Forlini.

Durante esa sesión presentaron sus alegatos las defensas de la psiquiatra Agustina Cosachov y del psicólogo Carlos Díaz. Vadim Mischanchuk pidió la absolución de Cosachov y rechazó que hubiera actuado con indiferencia durante la atención de Maradona; además, responsabilizó a la empresa de medicina prepaga por haber obstaculizado el proceso de atención.

Por su parte, Luciano Zorrilla sostuvo que Díaz no debía estar entre los acusados y negó que hubiera cometido los hechos que se le atribuyen.