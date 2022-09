Creen que Mapuches queman un puesto de Gendarmería en Villa Mascardi

Según los vecinos de la zona, se escucharon piedras, palos e incluso disparos. Los agresores sorprendieron a los cinco uniformados que estaban en el puesto móvil, quienes tuvieron que retirarse para no resultar heridos.

Los pobladores de la zona expresaron que hubo un enfrentamiento entre la agrupación Winkul Lafken Mapu, que desde 2017 usurpa tierras públicas y privadas de la zona, e integrantes de la fuerza de seguridad.

3PIH4VM6HJFQJKDSBC3HICQPGY.jpeg La garita fue totalmente destruida y los gendarmes salieron ilesos.

Fuentes de la Justicia Federal solo confirmaron que “no hubo heridos” pero no dijeron nada más sobre lo sucedido. Gendarmería Nacional estaba a cargo de custodiar una propiedad privada -desde hace dos semanas- por pedido de la Fiscalía Federal de Bariloche, luego de que está fuera destruida por integrantes de la misma agrupación.

La casilla que fue atacada e incendiada, se encontraba dentro de las inmediaciones de la localidad. Los encapuchados, por lo que se supo, la rodearon y arrojaron liquido combustible para provocar un incendio. También hicieron lo mismo con un galpón situado en la misma propiedad.

Reacción del propietario

Luis Dates, propietario del lugar, dijo al diario Río Negro que el ataque esta vez fue al puesto de Gendarmería, lo que muestra que su reclamo no tiene límites. “Esto es gravísimo, ya no es un ataque a un particular, es un ataque a las fuerzas nacionales, es una demostración de que creen que no hay límites en su reclamo”.

Según Dates, este episodio ocurrió con un “grupo más numeroso que otras veces” y afirmó que “quemaron un puesto de Gendarmería que habían puesto para el resguardo de la propiedad y de los vecinos que viven en la zona”.

La casilla con los uniformados fue instalada dos semanas atrás dentro del predio, a unos 50 metros de distancia de la ruta 40. Allí había una guardia permanente de gendarmes.

La vivienda del predio había sido incendiada un mes atrás, por lo que no había habitantes en el lugar, salvo los efectivos de la fuerza. Dates Indicó que según le relataron desde su predio, habrían escuchado detonaciones de disparos de armas de fuego.

Debido a que en este hecho estuvo directamente involucrado un puesto de Gendarmería, interviene la Justicia Federal.