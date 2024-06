Get The Look y el Ministerio de Seguridad capacitan a personas vulnerables

A través de esta iniciativa público-privada, 10 mujeres que estuvieron en contexto de encierro y familiares de personas privadas de libertad participaron de capacitaciones gratuitas en belleza de manos, esmaltado tradicional y semipermanente. Los encuentros fueron diseñados y abordados en su contenido por las asesoras de belleza de Get The Look, propuesta de valor del ecosistema de negocios de Farmacity que lidera la iniciativa. Nuevamente, esta edición contó con el apoyo de Beiersdorf y su marca NIVEA, la cual aportó capacitaciones en cuidado de la piel y esmaltado semipermanente.

“Nos llena de orgullo concluir una nueva edición de Look Que Transforma y poder contribuir en la formación de este grupo de mujeres, que completaron satisfactoriamente el programa y que hoy cuentan con herramientas que les permitirán liderar su propio emprendimiento y reinsertarse positivamente en el mundo del trabajo. Esta iniciativa se focaliza en el empoderamiento de mujeres que, en su gran mayoría, son sostén de hogar. Esto implica que el compromiso no es únicamente con las personas que realizan la capacitación sino también con sus grupos vinculares”, afirmó Belén Seara, sponsor de Get The Look.

“Desde la Dirección Nacional de Reinserción Social estamos trabajando y desarrollando políticas públicas con el objetivo de bajar la reincidencia en delitos federales y construir una sociedad más segura para todos. Consideramos al sector privado un aliado fundamental de nuestra gestión. Las capacitaciones en oficios además de ser una herramienta de trabajo son espacios donde se fomentan y fortalecen las habilidades blandas y técnicas que permitirán sostener a futuro un ingreso económico y reinsertarse en el mercado laboral”, sostuvo María Luján Ferrer, directora nacional de Reinserción Social del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Las personas egresadas en esta nueva edición de “Look Que Transforma” recibieron un certificado que acredita su participación en las clases dictadas por las profesionales de NIVEA y Get The Look en la sede de la ONG Mujeres en Acción. Además, la compañía les entregó productos Extreme, marca propia de Farmacity, para que puedan utilizarlos como herramienta de trabajo.

“Look Que Transforma” comenzó en 2018 y, desde su lanzamiento, ya lleva más de diez ediciones y más de 100 personas egresadas. A partir de 2023, y en consonancia con su propósito y el espíritu de la iniciativa, Get The Look brinda capacitaciones en barrios vulnerables a mujeres que ya están trabajando o emprendiendo en el mundo de la belleza, para que puedan robustecer sus comercios y desarrollarse profesionalmente. A través de la transferencia del know-how de la marca, la generación de vínculos de confianza y el aprendizaje de sus trayectorias, Get The Look se propone potenciar el impacto positivo de este proyecto tanto en el negocio como en los barrios donde residen las emprendedoras.

Get The Look forma parte del ecosistema de negocios de Farmacity, junto a la red de farmacias, Simplicity, The Food Market y sus ecommerce. Cada una de estas propuestas de valor están centradas en mejorar la salud y el bienestar integral de las personas, generando nuevas oportunidades y experiencias para sus clientes.

Una empresa argentina con mas 8.200 colaboradores

Farmacity es una empresa argentina fundada en 1997. Con más de 8.200 colaboradores en todo el país, es también el mayor empleador de profesionales farmacéuticos de Argentina. Opera más de 340 puntos de venta distribuidos en 15 provincias y CABA, lo que la hace la principal empresa de venta minorista de medicamentos y referente en temas de salud y bienestar. Con sus plataformas digitales y comercios físicos, atiende con pasión y dedicación a millones de personas cada año.

Desde 2013 Farmacity continúa brindando servicios y productos de máxima calidad a través de otros formatos de conveniencia: Simplicity, una tienda multimarca de productos de belleza, moda, hogar, cuidado personal y entretenimiento; Get The Look, un espacio exclusivo de cosmética creado especialmente para la belleza y el cuidado de las personas; y The Food Market, una propuesta que brinda una solución integral en alimentación saludable.

Farmacity es una compañía comprometida con la calidad y la excelencia del servicio al cliente, la salud y el bienestar, como así también con el desarrollo del sector y de las comunidades en las que tiene presencia. Más en www.farmacity.com

Beiersdorf Argentina

Beiersdorf Argentina cuenta con una oficina en la Ciudad de Buenos Aires y cerca de 120 empleados a lo largo de todo el país. Con nuestras marcas NIVEA, EUCERIN y CURITAS nos concentramos en estar cada día más cerca de las necesidades de nuestros consumidores. Certificados como uno de los mejores lugares para trabajar según el ranking GPTW.

Beiersdorf AG, con sede central en Hamburgo, Alemania, cuenta con más de 150 filiales internacionales. Durante más de 130 años, la clave de nuestro éxito internacional se ha fundamentado en nuestra experiencia en investigación y desarrollo, en nuestros innovadores productos y en nuestras fuertes marcas. NIVEA de Beiersdorf es la marca mundial N°1 en cuidado de la piel*. Dentro de nuestro portfolio de marcas se encuentran Eucerin, La Prairie, Labello, 8x4, y Curitas que contribuyen a nuestro éxito internacional. Adicionalmente la sociedad subsidiaria tesa SE es uno de los principales productores mundiales de productos autoadhesivos y soluciones para la industria, empresas artesanales y consumidores.

Bajo nuestro lema #CareChangesEverything (El cuidado lo cambia todo), acompañamos a Farmacity por 4to año consecutivo en su programa “Look Que Transforma”.