Joven argentino consiguió una beca de USD 300.000 para estudiar en Stanford

Cuando tenía 15 años, Lisandro creó la app Lecto para personas con dislexia y en 2021 fue finalista del Global Student Prize, reconocimiento que se otorga a estudiantes excepcionales que han tenido un impacto real en el aprendizaje, la vida de sus compañeros y en la sociedad.

image.png Lecto, la app que creó el joven argentino

Stanford, que solo acepta al 5% de sus aspirantes, le brindará una beca completa para que pueda comenzar la carrera de Symbolic Systems. La universidad le cubrirá 80 mil dólares por año, más de 300 mil en total para toda la carrera.

"Cuando llegó la noticia éramos como 30 festejando en mi habitación. Yo seguía sin caer, era un sueño enorme para mí que se hacía real. Estaba en las nubes. Fue un día muy emocionante y toda la siguiente semana yo seguía llorando de la emoción y recordaba todo lo que me había preparado para eso", comentó Lisandro, quien junto a un amigo, recibió la notificación de que había sido aceptado.

LICHU STANFORD.mp4 El momento en que Lisandro recibía la gran noticia

La carrera que eligió el joven mezcla neurociencia con programación. "Estudia la mente desde la computación y la inteligencia artificial. Me interesa mucho porque desde muy chico me gusta mucho la matemática y cómo se aplica la inteligencia artificial para hacer algoritmos es algo que me fascina", señaló.