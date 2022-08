Operan 800 sectas en todo el país

La información sobre los delitos cometidos por las sectas surge de una nueva Encuesta Mensual de Inseguridad (EMI), desarrollada por la ONG Defendamos Buenos Aires, con la asistencia del Estudio Miglino y Abogados,.

Los lugares más golpeados de la Argentina por las sectas

"En la Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Rosario, y en las capitales de Santa Fé, Corrientes, Formosa, Posadas (Misiones) y Neuquén, operan la mayoría de este tipo de templos que también reciben nombres de iglesias pseudo evangelistas. Sin embargo y más allá de los nombres y las denominaciones, no siempre tienen un fin espiritual y de elevación espiritual del ser humano sino que se trata lisa y llanamente de timadores y despojadores", dijo el abogado Javier Miglino.

El peligro de San la Muerte

"San la Muerte es un 'santo' popular en América del sur, cuya veneración la Iglesia Católica rechaza y condena. Sin embargo, su culto se extiende desde el noreste de Argentina, principalmente en la provincia de Corrientes y en menor medida en Misiones, Chaco y Formosa. Desde la década de 1960 debido a las migraciones internas el culto se ha extendido a ciertas zonas de la provincia argentina de Santa Fe, al Gran Buenos Aires y Jujuy", explicó Miglino.

"Las imágenes de San la Muerte sirven de amuleto para quien la porta y suelen ser talladas en huesos humanos o plomo. Este amuleto no se considera eficaz si no está bendecido, pero siendo considerado parte de un culto no cristiano la iglesia se niega a realizar bendiciones de la estatuilla o cualquier representación de San La Muerte, por este motivo sus devotos acuden a las misas católicas con estas representaciones y cuando el sacerdote imparte la bendición el portador toma a la imagen con sus manos así le "transmite" la bendición, lo cual nos dice mucho sobre este culto y este ‘santo’", concluyó Javier Miglino.