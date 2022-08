Se denuncian 84 abusos sexuales por día

La información, a la que Diario Popular tuvo acceso, surge de infomes estadísticos de fiscalías del PBA y CABA, en relación al alarmante crecimiento de casos de agresiones sexuales que se registran todos los días.

Según las fuentes, 31 mil fueron los abusos que se denunciaron en el último año, de los cuales 23 mil corresponden a Provincia y los 8 mil restantes a Capital Federal.

Una "cifra negra" de ataques sexuales

Al respecto, la titular de la Asociación de Víctimas de Violaciones (AViVi), María Elena Leuzzi, indicó que la situación es cada vez más preocupante y señaló que existe una importante "cifra negra" que amplía aún más el número de víctimas. "Nosotros tenemos dos registros: el de las chicas que vienen con la denuncia en mano y el de las que no quieren denunciar por miedo o porque conocen al agresor", comenzó Leuzzi, quien estimó que, por día, debe haber "casi el doble de víctimas" respecto a la cifra oficial difundida.

Y, en diálogo con este medio, continuó: "Lamentablemente, esta es una situación que se produce todos los días. Es verdad que se denuncian cuatro de estos episodios por hora. Los casos denunciados y los que no son casi la misma cantidad, es una cifra alarmante. Decimos que tenemos 84 víctimas con denuncia, pero tenemos otras 70 que no la hicieron, es decir que estamos hablando de más de cien mujeres, jóvenes o niñas que han sido abusadas por día".

"Es terrible lo que nos está pasando y lo peor es que no hay respuesta de lo que es el Poder Judicial, ahí es donde tenemos la falla. El Poder Judicial se encuentra sin reactivos para poder sacar el ADN de las víctimas. Entonces, ¿qué hacemos?", agregó.

Bajo esta línea, la titular de AViVi manifestó que "el miedo de las víctimas no es a denunciar, es a que no les responda el Poder Judicial". "Es muy grave porque estamos haciendo muchas campañas para que las víctimas denuncien y para que el cuerpo médico y los hospitales puedan atenderlas bien, pero después el Poder Judicial no da respuesta. Entonces, ¿qué vamos a trasmitirles a las víctimas? ‘No vayas, te boludean, la causa no prospera porque quieren que vayas con la bombacha llena de sangre’", lamentó.

La ola de "pinchazos"

Asimismo, se refirió a la ola de "pinchazos" registrada en las últimas semanas en todo el país, en la que uno o varios delincuentes sexuales pinchan con una jeringa con droga a sus víctimas, para poder abusarlas o violarlas.

"Este método de ‘pinchazo’, lo que se hace es dejar a las víctimas sin fuerza y en un estado de indefensión total, porque el cuerpo entra en un estado de flojedad. Lo que produce es un efecto muy parecido al de la burundanga, las víctimas están conscientes pero muy flojitas, no pueden sacarse al agresor de encima", explicó.

María Elena Leuzzi agregó: "Las víctimas aparecen después violadas, saben lo que les pasó, pero no pudieron evitarlo. Ahí comienza la culpa porque ellas no podían defenderse, esto es porque están bajo los efectos de alguna droga".

Días atrás se difundió que en el ÁMBA se habían registrado durante este año más de 100 ataques con jeringas en locales bailables.

Por otro lado, Leuzzi advirtió: "Cada vez hay más degenerados que saben que la Justicia no actúa. Si la Justicia actuara rápido y les diera 25 años de prisión efectiva, (los agresores sexuales) no lo harían, pero como acá no prosperan las causas, las víctimas se exponen y las llenan de medicamentos, pero los jueces y fiscales miran para otro lado". "Los violadores que se fugaron se cuidan más porque saben que están en la mira, vuelven a violar, pero en otro lado. Esto también es culpa del Poder Judicial", insistió.