Lanús quiere extender la racha positiva en casa

El Granate, que viene de superar por la mínima diferencia a Sarmiento, en Junín, y previamente a Platense, en casa, por un contundente 3 a 0, está envalentonado y confía en sellar otra satisfacción cuando choque con el Xeneize, en lo que será el desafío anterior a una nueva edición del Clásico del Sur con Banfield.

El trámite no resultará sencillo para el equipo que conduce Ricardo Zielinski, ya que estará enfrente un contrincante que también está en alza después de despachar sin inconvenientes a Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera, y que, a su vez, suele ser un adversario de mucho peso específico cada vez que se ven las caras, dada la jerarquía de sus piezas.

Por lo pronto, el combinado de la región cuenta con argumentos como para sorprender, más allá del presente óptimo, pues los halagos recientes brindaron un espaldarazo para intentar sortear dos presentaciones de relevancia en su terreno, y Lanús necesita festejar tanto con la institución de la Ribera como el Taladro por dos metas específicas: acolchonar el promedio y, a su vez, acomodarse en la vanguardia del grupo y soñar con clasificar a los play-off en pos del título en el semestre.

En torno a la alineación, el Ruso planea algún cambio en el once titular, dada la seguidilla de compromisos que implican un notable desgaste, aunque no hay certezas en torno a cuáles son las piezas a tocar. Sin embargo, es probable que el movimiento esté en el fondo, especialmente en la banda derecha, a sabiendas que contra el Kiwi jugó Juan José Cáceres de arranque y en esta ocasión se prevé que ingrese Brian Aguirre, aunque no se descarta que le brinde minutos a Nicolás Morgantini, tres variantes potables para el mismo puesto.

A su vez, otros que descansaron el miércoles y habían jugado el domingo anterior fueron Felipe Peña Biafore –entró un rato en el complemento con el Verde- y Agustín Rodríguez, que quizás vuelvan a estar en la consideración desde el principio.

Y las incógnitas están en el ataque, para saber si se le dará descanso al tridente ofensivo integrado por Marcelino Moreno, Leandro Díaz y Walter Bou, fundamentalmente el Loco, que viene de una extensa lesión y arrastra un par de cotejos seguidos, por lo que tal vez descanse para lo que será el choque con el Albiverde, y en su lugar ingrese Augusto Lotti.

En cuanto a los precedentes entre Lanús y Boca, la última vez que se enfrentaron fue en la Copa de la Liga pasada, con un empate 1 a 1 en la Bombonera. Allí fue Díaz el que aportó el gol para la visita, mientras que el dueño de casa contó con la participación en la red de Lucas Janson. En ese equipo estuvo Cristian Lema, en ese entonces referente del Grana y hoy vistiendo los colores del Xeneize tras una salida con polémica y muchos inconvenientes durante las semanas previas al arranque de la competencia.

En ese sentido, un interrogante es cómo será recibido el marcador central, que estuvo en el centro de la polémica durante el verano y que retornará a la Fortaleza.