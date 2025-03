Martín Rolón afirmó que regresó a Talleres "para dar el máximo"

Rolón debutará oficialmente este domingo a las 16 cuando el Tallarín visite a Defensores de Belgrano , en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Zona B de la Primera Nacional .

En una entrevista exclusiva con Deportes del Sur, el entrenador expresó sus sensaciones sobre su vuelta al club que marcó su carrera tanto como jugador como DT: "Siempre tuve esa idea de volver, me siento contento por regresar a casa. Talleres es todo para mí, fui feliz como jugador, luego me asocié a la institución y posteriormente viví una de mis mejores experiencias como entrenador. Ni bien me desvinculé de Arsenal de Sarandí recibí el llamado de los dirigentes y no lo pensé mucho. Las ganas estaban y por suerte pudimos llegar a un arreglo".

Rolón reconoció que su salida previa del club se debió al desgaste natural de un proceso largo y exitoso: "En su momento decidí irme porque sentía el desgaste de más de un año de trabajo. Necesitaba un aire nuevo y estoy más que agradecido a la gente de Arsenal por haberme dado esa chance de dirigir en un club grande de la categoría. Lamentablemente las cosas no salieron como uno quería, pero me quedo con el aprendizaje que me dejó una institución tan gigante como Arsenal. Hoy vuelvo con más experiencia y con la ventaja de contar con varios jugadores que tuve la posibilidad de dirigir el año pasado. Queremos aportar nuestro granito de arena para superar este difícil momento".

El entrenador también dialogó con Radio Urbe 97.3 , donde destacó la importancia de mantener la calma y trabajar en equipo para salir adelante: "Soy consciente de que el equipo se encuentra en un mal momento anímico. Confió en que podemos revertir la situación. No hay que volverse loco, hay que estar tranquilos y sabemos que vamos a contar con el apoyo de nuestra gente. Al hincha le pido que aliente y que sepa que vamos a dar el máximo para salir del pozo".

Rolón sabe que el margen de error es mínimo, pero confía en que el equipo puede mejorar. Su foco está puesto en recuperar la confianza del plantel y del público, entendiendo que cada punto será vital para alejarse de los últimos puestos.

Con el apoyo de la hinchada y su experiencia, el DT buscará rearmar al equipo desde lo táctico y emocional para enfrentar los compromisos venideros. Este domingo, ante Defensores de Belgrano, será la primera prueba para evaluar si el regreso de Rolón puede marcar un antes y un después en la temporada del Albirrojo.