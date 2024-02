San Telmo y la ilusión de vencer en su casa

El Candombero viene de hacer tablas con Gimnasia, en Mendoza, y ahora toca medir fuerzas con el Torito, que llega sin acción completa, pues apenas pudo disputar un tiempo del cotejo con Chaco For Ever, en el que iba ganando por 1 a 0 y se suspendió por corte de luz –algo que se completará el 5 de marzo-.

Quien tomó la palabra de cara al choque que se avecina es el defensor Martín Vallejos, que destacó lo siguiente: "Es un rival durísimo como todos los de la categoría. El Nacional es así, pero nosotros tenemos nuestras armas para poder ganar y en casa tenemos que empezar a sumar de a tres".

Y añadió, ya con el análisis general de la plantilla: "Tratamos de llevar a cabo la idea del entrenador –Alfredo Grelak-. Por suerte cada partido que pasa lo estamos sosteniendo por más tiempo y eso es satisfactorio".

Por último, en el plano personal, el lateral derecho afirmó, en declaraciones al portal Sólo Ascenso: "El año pasado no me tocó jugar tanto, pero siempre trabajé y me preparé para cuando me toque. Hoy me están dando la oportunidad de jugar y eso es fundamental para el jugador, sentirse importante".