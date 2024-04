Banfield pone el foco en el encuentro con Gimnasia y Esgrima

El duelo ante el Rojo marcó al plantel que dirige Julio César Falcioni y los futbolistas quedaron con bastante recelo luego de la caída, dado que el Taladro quedó muy lejos de la zona clasificatoria y se esfumaron las chances de pasar a la siguiente instancia.

Lo que queda en Banfield es hacer buena letra para enfocarse de lleno en la preparación rumbo a la Liga Profesional.

El Taladro lleva un camino irregular, ya que antes de la derrota frente al Rojo, le había ganado a Independiente Rivadavia de Mendoza y previamente había igualado contra Talleres de Córdoba, lo cual le hizo retroceder casilleros en sus aspiraciones por llegar a la parte clasificatoria.

Sobre lo que dejó la caída contra el conjunto de Avellaneda, el defensor Emiliano Insúa indicó: "Fuimos a buscar el empate a los tumbos. Tenemos que hacer un análisis de lo poco que se hizo bien, de las cosas para corregir y tratar de ganar en la última fecha".

En diálogo con Código Banfield, el protagonista analizó el camino del Taladro y agregó: "A lo largo del Torneo, el equipo fue de menor a mayor, pero somos conscientes de que no nos alcanza. Las expectativas eran otras, ya que fue un semestre donde no se arrancó bien, nos tocaron dos partidos locales en los que no pudimos sumar y perdimos, nos costó un poco"

Y se hizo cargo de las fallas individuales y colectivas que le costaron a Banfield más de un resultado: "Hubo errores personales puntuales donde por ahí nos costaron puntos de los que debemos hacernos cargo, pero más allá de eso el equipo está más seguro y compacto respecto a las primeras fechas".