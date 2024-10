Claypole jugará sin público tras incidentes ante Berazategui

El club del partido de Almirante Brown esperaba con ansias la resolución de los organismos de seguridad, que finalmente llegó el jueves por la tarde. A través de sus redes sociales, la institución informó que el partido del próximo lunes ante Luján, por la décimo sexta fecha del Clausura de la Primera C, se jugará sin público. Aunque la medida implica una pérdida significativa al no poder contar con el apoyo de sus hinchas, el equipo de Claypole no perderá la localía en su estadio.

De hecho, para muchos la sanción fue un alivio, dado que no hubo quita de puntos, ni apercibimiento económico, algo que se preveía y lamentaba desde las oficinas de Tambero. La confirmación de una sanción "más moderada" significó un visto bueno. Desde ya, un punto clave fue el informe y la certeza de que los desmanes comenzaron con una provocación inédita en los alrededores del estadio.