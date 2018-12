La banda de Lomas de Zamora está a punto de ingresar a grabar su primer disco.

La salida de un cantante suele llenar de interrogantes a los demás integrantes de la banda. Separarse, seguir o crear directamente un nuevo proyecto son las tres alternativas que se pueden barajar. The Orkos eligió la última ya que Walter Valiente en bajo y voz, Manuel Pato Pérez en guitarra y coros y Fabián Oso Osores en batería y coros, lejos de colgar los guantes tras la ida del vocalista de su ex grupo No está Mal, idearon al mismo, sin cambiar el estilo, punk.