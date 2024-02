Los Andes abre la fecha de la B Metro

Va a ser un partido raro desde el arranque. Los de Libertad vienen de no jugar el partido ante Cañuelas por los incidentes vividos en los alrededores del estadio y tienen ganas de ponerle un punto de partida al torneo. Los de Lomas de Zamora vienen de un empate difícil en Campana, donde convirtió un gol después de treinta años, y necesitan ratificar el rumbo que viene marcando Fernando Ruiz.

Los de la región presentarían el mismo equipo, pero podría ir al banco Agustín Allione. El volante ex Temperley no pudo presentarse ante Dálmine pero ya habría dejado atrás la tendinopatia pectinio y lesión de primer grado en el músculo obturador, que lo marginó de las prácticas durante quince días. Igualmente, el cuerpo técnico tendría pensado guardarlo una fecha más para que no se resienta y tenga su estreno en el Estadio Eduardo Gallardón.

Por lo demás, los de Lomas saltarían al terreno de juego con Sebastián López; Gabriel Carrasco, Héctor Igarzabal, Gastón Martínez y Nazareno Fernández Colombo; Franco Rodríguez, Leonardo López, Matías González y Lautaro Torres; Gastón Gerzel e Ivo Kestler.