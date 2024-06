Los Andes debuta en el Clausura ante Villa Dálmine

Ya sin Brandon Barbas en el equipo y a la espera de algún alta para lo que queda del año, Los Andes vuelve a las canchas para estrenar su título de campeón. El Rojo inicia su segunda competición de 2024 y sabe que, en caso de que pueda repetir lo hecho en el apertura, se habrá garantizado el boleto a la segunda categoría.

Pese a que no está confirmada la alineación, en virtud de que pasó solo una semana desde su consagración, se estima que serán los mismos once los que salgan a la cancha ante el Lila.

Por el lado del mercado de pases, tanto Ruiz como la dirigencia buscarán cerrar al menos dos refuerzos. Pero no irán por jugadores para rellenar el plantel, dado que ambos entienden que faltan funciones puntuales, pero que las mismas podrían no completarse y el plantel no dejaría de ser competitivo. Se busca un central y extremo o segundo delantero, pero podría cerrarse el mercado sin que nadie arribe al Rojo.