Números en rojo para un Brown que no levanta

De no ser porque en el banco de los suplentes está sentado Pablo Vico, una eminencia en la historia del club, el Tricolor ya hubiera cambiado de entrenador. Tal vez en más de una ocasión. La caída ante los Deportivo Madryn los ubicó en la última colocación y agudizó una crisis que, desde lo numérico al menos, los tiene como el peor equipo de la segunda división.

Brown no sólo no ganó, sino que perdió más de lo que empató. Cinco caídas y cuatro igualdades los depositaron en el fondo, pero comparativamente con Deportivo Maipú, escuadra que también ocupa el fondo, pero en la Zona A, los de Almirante Brown están peor. Son el equipo con peor diferencia de gol (-12), pero además cuentan con una racha negativa muy peculiar: con excepción de los dos tantos que marcó en el empate ante Temperley, el Tricolor no tiene goles en este torneo. Sí, van nueve fechas y en ocho terminó sin inflar la red.

Este martes comenzará a planificar el encuentro ante Defensores Unidos, que viene de igualar sin goles ante Temperley. Y, aunque parezca mentira, hacer un gol se convirtió en algo más importante que ganar en el camino a la recuperación.

Por lo pronto, tanto el DT como la dirigencia no se han expresado respecto de la continuidad del cuerpo técnico, porque saben que el armado del plantel ya incluía este presente como posibilidad, pero el tiempo y la paciencia no son eternos.