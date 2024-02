Ruiz: "No hicimos un buen partido"

La noche se prestaba para dejar atrás lo que había sido la caída ante Argentino de Quilmes, pero muchas de las cosas que se esperaban finalmente no se terminaron dando. "Nos costó desde el principio encontrar el balón para hacer nuestro juego. El rival nos sacó la pelota y no nos dejó protagonizar el partido, remarcó el Cabezón como balance de la igualdad en el Estadio Eduardo Gallardón. Además, el técnico lamentó: "Obviamente sabemos que no aprovechamos la oportunidad de ponernos en ventaja. Sabemos que perdimos dos puntos de local y es lo último que queremos que pase".

El elenco de Lomas regresará a las prácticas con la mente puesta en lo que será la visita a Comunicaciones, el sábado desde las 17.05. Respecto de lo que implica competir en la tercera división, el DT expresó: "Esta es una categoría muy difícil en la cual todos los partidos se terminan dando de esta manera".