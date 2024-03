Tristán quiere aprovecharse de un Ferro en decadencia

"Ferro es un rival difícil, pero con nuestras armas buscaremos quedarnos con los tres puntos de local. Tenemos un buen grupo y vamos a salir adelante porque tenemos buenos jugadores", afirmó Agustín Lavezzi en diálogo con Solo Ascenso. Y, aunque es cierto que el Verde está en puestos de repechaje y que tuvo un arranque muy malo, también es cierto que hace dos partidos que no pierde, luego de ganarle a Agropecuarios y empatar con All Boys. No llegará al 20 de Octubre con intensiones de hacerle las cosas sencillas al local.

De esta manera, el Lechero saldría con Luciano Silva; Iván Regules, Iago Iriarte, Lucas Meza y Thomas Ortega; Juan Da Rosa, Franco Bellocq y Angel Almada; Agustín Lavezzi, Francisco Molina y Pablo Ruíz.

Finalmente, respecto de cómo se viene presentando la Primera Nacional para Tristá Suárez, Lavezzi remarcó: "Creo que el torneo es muy parejo. Está demostrado que cualquiera le gana a cualquiera y todos los equipos compiten muy bien".