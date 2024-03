Tristán viaja a Mendoza para medirse con Maipú

No hay muchas chances de que el DT del elenco albizul meta mano en el once inicial luego de lo que fue la victoria ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy. El técnico no es de los que se contenta con facilidad y quiere que el encuentro en Mendoza sea una instancia superadora de lo hecho la semana pasada. "No estoy conforme, merecemos muchos más puntos. Hay cosas por corregir, entiendo que es un equipo nuevo y creo podemos equivocarnos. Estoy contento porque veo una mejora en el equipo y eso me da seguridad", remarcó junto a Solo Ascenso.

Además, sobre lo que espera del Cruzado, expresó: "Es un rival con un pasado interesante, que jugó instancias finales. Hoy, su realidad es totalmente distinta y le urge ganar". Para la cita, el Turco no tendría en mente realizar modificaciones y pararía a Luciano Silva; Iván Regules, Iago Iriarte, Brian Negro y Thomás Ortega; Juan Da Rosa, Ignacio Cechi, Pablo Ruiz y Angel Almada; Agustín Lavezzi y Francisco Molina.