"RENT" vuelve a la Argentina y ya está el elenco

Esta semana se realizó la presentación del elenco que interpretará la nueva versión que se transmitirá el 25 de marzo del 2021. Popular dijo presente y charló con los protagonistas y con el director de la obra, Juan Álvarez Prado, quien apuntó muy emocionado: "El 25 de marzo vamos a llegar a todo el país. Yo digo con la butaca preferencial, van a estar en su casa como si estuvieran en la mejor butaca del teatro, viviendo la obra desde adentro, siendo parte de ese grupo de ‘amigos’".

Después de varias etapas de audiciones, quedó definido el elenco para protagonizar la producción argentina de Rent. Franco Friguglietti, interpretará a "Roger", Cande Molfese a "Mimi", Federico Coates a "Mark", Mariel Percossi a "Maureen", Lula Rosenthal a "Joanne", Pato Witis a "Tom Collins", Manu Victoria a "Angel" y Pato Arellano a "Benny".

El resto del elenco estará conformado por: Julián Pucheta, Michelle Hersch, Pedro Vega, Pablo Turturiello, Michelle Csapek, Luli Ambrosini, Emely Myles y Maca Giraldez.

"Más de mil de personas se presentaron al casting. Lo bueno es que se hizo online y pudimos ver el talento de países como Panamá y Bolivia. Estamos muy confiados y muy contentos", expresó Juan Álvarez Prado.

La producción del musical está a cargo de GO Broadway Productions, Carlos Mentasti, Juan Álvarez Prado y Viviana Puerta. De esta manera, el off, Broadway y el cine se unen para la puesta audiovisual de Rent.

La dirección general y puesta en escena será de Juan Álvarez Prado; la dirección musical de Damián Mahler, la dirección vocal de Matías Ibarra y las coreografías de Maia Roldan: Por último, la escenografía es de Tato Fernández.

¿Qué es Rent?

QUE ES RENT FINAL.mp4 La obra de teatro Rent explicada por sus protagonistas - Imágenes capturadas con Moto G8 Power Lite

Rent es un musical escrito por Jonathan Larson en 1996 e inspirado en la ópera La Bohème, de Giacomo Puccini, que se desarrolla en París. Rent se centra en la vida de un grupo de jóvenes bohemios que viven en Nueva York, a comienzos de la década del 90', y luchan por sobrevivir entre la desesperanza y el sida. Otros de los temas tratados en la obra son la droga, la discriminación y la homosexualidad.

“Me gusta mucho el mensaje de la obra, habla de un momento muy puntual, de una época muy fuerte en el mundo. (Jonathan Larson) lo supo retratar muy bien”, expresó Federico Coates, quien interpretará a "Mark".

El espectáculo se estrenó en 1996 en el New York Theatre, pero el gran salto lo dio, unos meses más tarde, al realizarse en el Nederlander Theatre de Broadway donde permaneció en cartel durante doce años. El creador, Jonathan Larson, falleció un mes antes del estreno y no llegó a conocer el éxito de su obra ni a recibir los premios como el Tony a mejor musical.

"Lo que más me gusta de Rent es el sentido de comunidad, la sensación de que no hay ningún desafío o problema que no se pueda superar cuando estas acompañado por una red de contención. Y de eso habla, de la importancia de estar en contacto con la gente que te quiere, de dar y de recibir amor, de medir nuestra vida en eso y no en cosas materiales o en tiempo", expresó el director del musical Álvarez Prado.

Por su parte, Mariel Percossi, dijo: "Es una obra que representa el amor en todos sus aspectos, la igualdad, la empatía, el compañerismo, la comunidad. Es una hermosura. Es un grito a la libertad y el amor”.

Rent lleva más de 24 años realizándose y su mensaje principal, y el cual no pierde vigencia, es usar el amor como la mejor manera de medir el tiempo que nos toca, festejando la diversidad de género y alertándonos que tanto la marginalidad como los prejuicios son los máximos enemigos de cualquier sociedad. Tanto así que su lema es "tu vida es hoy" y en base al cuál gira la obra.

Rent FrancoFriguglietti, Fede Coates y Pato Arellano.jpg Franco Friguglietti (Roger), Federico Coates (Mark), Patricio Arellano (Benny)

“Lo que tiene Rent, es que si bien es un musical que ya tiene muchos años, no pasa de moda. Y hay ciertos conceptos, como la amistad, la lucha de los sueños, la búsqueda de la identidad y de la familia que uno hace con los amigos”, apuntó Patricio Arellano. Y Pato Witis, concluyó: “Para mi es amor, comunidad, equipo, voluntad y tolerancia”.

La música es otro de los puntos destacados por todo aquel que en algún momento haya visto o realizado Rent. “La música es increíble, toda la obra es increíble, pero la música es de otro mundo, es una composición que no es normal, cada vez que la escucho me pone la piel de gallina”, expresó el cantante y actor Franco Friguglietti.

Conociendo a los personajes

conociendo a los personajes FINAL.mp4 Imágenes capturadas con Moto G8 Power Lite

La historia comienza con "Mark Cohen", un aspirante a cineasta que actúa como narrador del espectáculo al rodar un documental sobre la vida de sus amigos. “Yo lo que encuentro similar a Mark, es esta cosa de armar equipo, de mantener la familia unida, de tirar para arriba cuando todo está tirando para abajo” explicó Federico Coates, quien encarnará el papel del cineasta.

Mark comparte apartamento con su mejor amigo "Roger Davis", un cantante y guitarrista en rehabilitación por las drogas y quien vive atormentado por la muerte de su novia April, drogadicta que se suicidó al descubrir que los dos tenían VIH".

“Lo que más me gusta es su libertad de decir lo que piensa, porque soy yo. Cuando vi la obra, me sentí eso, me identifiqué mucho con él. Buscar su canción para ser", dijo Franco Friguglietti sobre Roger, su personaje.

Rent Franco Friguglietti (Pasti) y Cande Molfese 3.jpeg Franco Friguglietti (Roger) y Cande Molfese (Mimi)

Otros de los personajes es "Mimi Márquez", una joven drogadicta y bailarina en un club de stripper que vive en el mismo edificio que Mark y Roger. Cande Molfese opinó sobre su personaje: “Es muy distinta a mí, al ser adicta y demás, y tener esa complejidad de cosas que yo nunca transité, obviamente voy a tener que investigar y estudiar mucho”. Y agregó: "Además tiene un cuadro musical “Out Tonight”, que hay que bailar, darlo todo. Decí que tengo buen estado físico porque soy corredora” comentó entre risas.

Después están "Maureen Johnson" y "Joanne Jefferson", dos lesbianas muy distintas entre sí pero muy unidas. Maureen es una artista que lleva adelante protestas, mientras que Joanne es una abogada, responsable, controladora y siempre cumpliendo con las reglas.

Rent Mariel Percossi y Lula Rosenthal 3.jpeg Mariel Percossi (Maureen) y Lula Rosenthal (Joanne)

"Maureen es una loca hermosa, protestante, justicialista, una mujer que no conoce los límites ni las barreras, espontanea, atrevida, sensual, es un personaje muy rico", apuntó Mariel Percossi, la actriz que representará al personaje en el 2021. Y reveló: “En muchas cosas me siento identificada, en otras no. Me considero muy histriónica en la vida real, tengo muchas cosas parecidas a ella, pero todo lo que tiene que ver con el histeriqueo, te la debo”.

Por su parte, Lula Rosenthal, dijo "Joanne es una mina de una inteligencia muy grande, pero tiene una manera de ser en total contraposición con Maureen. Es mucho más cuadrada, pero cuando te la tiene que decir te la dice. Posee un mundo interno muy fuerte, es de esas personas que les cuesta decir lo que le piensan porque tienen una estructura".

Rent Pato Witis y Manu Victoria.jpeg Pato Witis (Collins) y Manuel Victoria (Ángel)

Los otros personajes son "Tom Collins", un profesor de filosofía que regresa a Nueva York y que es socorrido luego de ser atacado por unos ladrones por "Angel Dumott Schunard", un percusionista y drag queen, miembro de Pro Vivir, un grupo de apoyo para personas seropositivas.

“Ángel es justamente, como dice la obra, es el Ángel de la historia”, expresó Manuel Victoria. Y añadió muy emocionado: “Esto es un sueño, desde que tengo 14 años, que supe de la existencia de Rent que quise participar. Al principio quise ser Mark, pero después quise ser Ángel, porque soy él.

Y como no podía ser de otra forma, faltaba el "villano de la obra" como lo describe Patricio Arellano quien se pondrá en la piel de "Benny Coffin III", antiguo compañero de cuarto de Mark y propietario del edificio quien busca desalojar a los indigentes para construir un estadio.

Rent Argentina 2008 y 2021 juntos

La primera versión Argentina de Rent fue interpretada, entre otros, por Florencia Otero y Germán Tripel. Los actores que están en una relación desde aquel entonces luego de compartir escenario y que hoy tienen una hija fruto de esa relación, son los padrinos que acompañarán al nuevo elenco en este camino.

La idea de volver a hacer Rent surgió durante una charla entre los protagonistas y Juan Álvarez Prado en un estacionamiento después de una función de la obra "Los últimos cinco años". "Estábamos en un estacionamiento con Tripa (Germán Tripel) y con Flor (Otero), nos miramos y nos dijimos: ‘¿No es momento de que vuelva Rent? ¿No es de esta etapa?’ Y acá estamos. Sueño cumplido", reveló Álvarez Prado.

flor otero y german - padrinos.mp4 Germán Tripel y Florencia Otero los padrinos de la nueva versión - Imágenes capturadas con Moto G8 Power Lite

"Es una obra que es icónica, que ha cambiado mucho la forma de pensar el musical en la Argentina y haber formado parte del primer elenco, de habernos enamorado ahí... Es una historia muy linda, muy profunda, que está bueno que siga sucediendo, en una época donde el coronavirus está presente", explicó Germán Tripel. Y añadió: "Todo tiene mucha coherencia con el hoy, es una obra que no pierde vigencia, y desde ese lugar, es un placer estar apadrinando este grupo de talentos argentinos y de otros países. Es muy emocionante."

Flor Otero expresó: "La homosexualidad, la heterosexualidad, las drogas, son temas que están muy vigentes y es muy importante seguir hablando de eso, porque parece que estamos en una sociedad que ya maduró, pero no. Es como si fuese que hay cosas que ya superamos, como que hablar de esto es demodé y todo lo contrario".

"Lamentablemente tenemos que seguir hablando de esto, porque hay tantos grupos enormes de personas que siguen pensando de la misma manera que a principios de los noventa. Y hay nuevas generaciones que está bueno que sepan que pasó", concluyó la actriz.

Rent padrinos Germán Tripel y Flor Otero 1.jpeg Germán Tripel y Florencia Otero padrinos de la obra

Y ambos coincidieron que "Todas las personas que van a ver Rent, se van cambiados, modificados".