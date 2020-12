Y lo más llamativo de este contenido es el modo de juego 'The Spy Within', creado por la comunidad de fanáticos en el apartado de contenido creativo y es muy parecido, prácticamente un calco, de Among Us, el juego más popular del año.

Esta singular iniciativa consiste en dividir a los jugadores en dos bandos, en donde uno de ellos tendrá que hacer una serie de tareas y el otro, trabajar en equipo para desenmascarar a los espías. ¿Te suena?

among.jpg Among Us y Fortnite, juntas con esta nueva actualización

Así, la figura del impostor llega a Fortnite.

Este modo de juego fue muy bien recibido (no esperábamos menos) por la comunidad del famoso battle royale y es por ello que Epic Games decidió tomarlo y lo ofrecerá por tiempo limitado.

Cabe destacar que esta modalidad traerá consigo una serie de desafíos adicionales con los se podrán obtener numerosas recompensas, claro incentivo para sumar más participantes.