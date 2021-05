Argentina superó el millón de usuarios de criptomonedas: cómo diversifican sus carteras

La combinación de un boom de las aplicaciones móviles para el manejo de inversiones, el salto hacia lo digital que forzó la pandemia y la inestabilidad económica, sumado a los límites para la compra de dólares, incentivaron a una parte de la población a buscar en el mundo cripto opciones de inversión en el último tiempo.

"La pandemia aceleró la adopción de plataformas cripto. Hoy tenemos 1 millón de usuarios en la Argentina cuando a principios de 2020 teníamos 400 mil, y es una cifra que crece mes a mes", dijo Juan José Mendez, director de Ripio, el principal exchange de criptomonedas en la Argentina.

Aunque no hay datos oficiales sobre cantidad de usuarios, en el país operan más de 20 casas de cambio digitales (exchanges) desde las que se puede comprar y vender cripto en pesos, por lo que en el sector estima que al menos un millón de argentinos compró al menos una vez y conserva esos activos.

"Las plataformas digitales democratizaron herramientas de inversión para personas que nunca habían invertido más allá que en un plazo fijo o comprar en dólares. Con las cripto pueden comprar un activo que está atado a la cotización del dólar y que pueden reinvertir de distintas formas. Es un cambio muy grande", agregó.

Según Gastón Krasny, CEO de SeSocio, el boom de nuevos usuarios los llevó a crecer más de 10 veces en el último año, con picos importantes de nuevas cuentas en diciembre, enero y abril.

"Los picos suelen darse cada vez que hay fuerte subida de precios o cuando la economía del país tiene algún sacudón", apuntó Krasny.

Criptomonedas.jpg Las criptomonedas, con Bitcoin a la cabeza, no dejan de sumar usuarios en la Argentina

La acelerada adopción de cripto no es sólo local, sino que responde a un fenómeno internacional en el que grandes empresas, fondos de inversión y bancos están adoptando Bitcoin y otras criptomonedas como parte de sus portafolios, mientras que procesadoras de pago como VISA y Paypal están adoptándolas oficialmente en sus transacciones.

A la hora de elegir qué comprar, los usuarios que recién se inician en el mercado suelen hacerlo a través de dos vías: con Bitcoin (BTC) o con las llamadas monedas estables (o stablecoins") como DAI, USDC o USDT, por ejemplo, que son criptomonedas que siguen uno a uno el valor del dólar.

"Las monedas estables son una puerta de entrada ideal porque no están sujetas a la volatilidad del mercado. Eso le da seguridad a los usuarios. A su vez, ya son el primer paso para pasar a otras monedas y notamos que cada vez más Bitcoin y Ethereum (ETH) se posicionan también como dos criptos de resguardo de valor, más allá de sus posibilidades de inversión", señaló Marcelo Cavazzoli, CEO y cofundador de Lemon Cash.

Hasta fines de 2020 los usuarios de Lemon Cash que compraban más stablecoins iban de los 30 a los 40 años. En lo que va de 2021, en el portal especializado en comercialización de criptomonedas registraron un fuerte crecimiento de usuarios de entre 18 y 25 años que hoy son los máximos tenedores de este tipo de activos.

La compra de stablecoins empezó a tomar impulso en 2019, cuando el cupo mensual para la compra de dólares dio atractivo a estos activos como una forma de dolarizar ahorros en pesos.

Criptomonedas.jpg Argentina superó el millón de usuarios de criptomonedas: cómo diversifican sus carteras

Plataformas como Buen Bit, que permite comprar DAI con una transferencia bancaria, ganaron espacio y usuarios en aquel tiempo, aunque la demanda de los usuarios por nuevas opciones los llevó a ofrecer Bitcoin y ETH en los últimos meses.

"Cualquier persona que opere en homebanking puede ingresar a nuestra plataforma y depositar pesos o dólares para comprar DAI, ETH y BTC", dijo Emiliano Limia, vocero de Buen Bit, que reconoció que están ampliando su oferta de criptos por pedido de los usuarios

"La gente nos demanda cada vez nuevos productos. Si bien Bitcoin se lleva entre el 70% y 80% de nuestras operaciones, cada vez hay más gente que está ingresando y busca otras cripto o tokens DeFi", aseguró Krasny.

Eduardo Del Pino, CEO de Bitex, apuntó en el próximo mes listarán entre 10 y 15 tokens además de Bitcoin, por la demanda de las personas que abrieron una cuenta en su plataforma que, sostuvo, crece a un ritmo de entre el 20% y el 30% mensual.

"El mercado de las cripto es tan grande que la gente quiere productos distintos. Casi que se podría decir que el Bitcoin pasó a ser una inversión conservadora", dijo Del Pino.

Sin embargo, no todo lo que brilla es oro en este mercado y entender la volatilidad propia de las cripto y los proyectos en los que se invierte es clave para no perder dinero.

De hecho, si se tiene en cuenta los últimos 15 días, el BTC pasó de los US$ 65.000 a los US$ 47.000 y, desde el miércoles, recuperó parte de su caída para cotizar en la línea de los US$ 54.000.

"En educación crypto se trata de ir acompañando la curva de aprendizaje de nuestros usuarios para poder brindarle los mejores servicios. En nuestra Wiki, desarrollamos contenidos para que puedan aprender más sobre criptomonedas, paso a paso y con la información ordenada por niveles", dijo Cavazzoli.