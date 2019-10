Comenzó la Argentina Game Show, la fiesta de los amantes de los videojuegos

En esta nueva edición, la quinta y bautizada como “Deluxe Edition”, los amantes de los fichines disfrutarán hasta este domingo de presentaciones de productos que acompañan la actividad (periféricos, butacas especiales, etc.) y de títulos que aún no han llegado al país, como One Piece: Pirate Warriors 4, One Punch Man: A Hero Nobody Knows y, por supuesto, Dragon Ball Z: Kakarot , entre otras producciones para consolas y computadoras.

Además de los habituales torneos, música en vivo, concursos de cosplay y demostraciones de animación 3D en tiempo real, entre muchas otras actividades, su organizador, Walter Costabel, director de la AGS y Owner at LocalStrike, reveló también que esperan superar las 40 mil personas en estos tres días y por ellos decidieron por ampliar las instalaciones, que tendrán 50 puestos para que el público pueda disfrutar de “50 experiencias de juegos distintas” y un gran patio de comidas.

“La AGS nos posicionamos muy fuerte en la región. Si bien estamos detrás de Brasil, que es un monstruo, dentro de Latinoamérica estamos muy bien vistos. Tenemos un nivel de producción muy alto y nos hicimos muy fuertes en ese sentido. Ese es nuestro diferencial y por eso hasta viene público de otros países. Estamos proponiendo algo distinto a lo que es la feria tradicional, ofreciendo una puesta en escena que se puede ver en los principales países del mundo”, agregó.

Para esta edición 2019, los organizadores apostaron fuerte por la presencia de influencers de distintos ámbitos de la escena local y regional, como también por representantes de diferentes equipos de esports de la América y España. Como era de esperarse, la Argentina Game Show le brindará en estos tres días un espacio destacado a Fortnite, el videojuego "más jugado en el mundo" tal como destacada el organizador del evento, al cual le cedió un espacio gigante prácticamente en el corazón del centro de exposiciones porteño y le volvió a dedicar un gigantesco estadio para que un centenar de gamers puedan jugarlo en simultáneo.

"Tenemos por primera vez en Argentina un stand oficial de Epic Games y lo acompañamos con una arena de 100 computadoras en un mismo servidor donde van a estar jugando un montón de jugadores profesionales que compiten día a día y nos representan al país en los principales torneos del mundo", detalló Costabel.

En esa arena, patrocinada por varias empresas nacionales que fabrican software, hardware, insumos informáticos y accesorios, se disputará a lo largo de todo el fin de semana un torneo oficial del popular Battle Royale, del que participarán 3.500 jugadores y jugadoras "hasta llegar a que los 100 mejores disputen una final el domingo", explicó.

Junto con Fortnite, la edición 2019 del evento volvió a instalar un estadio con dos tribunas para que el público pueda ver un torneo de FIFA 20 disputados por equipos de 11 jugadores.

De esta manera, representantes de diferentes conjuntos nacionales disputarán una competencia durante estos tres días para consagrarse.

Además, los organizadores montaron una cancha paralela para que los espectadores “puedan sacarse las ganas” y también vivir la experiencia en vivo de disputar un partido acompañados por otras diez personas que sientan la misma pasión por el fútbol virtual.

Pero el videojuego de EA Sports no es el único que cuenta con torneos en vivo. También están los populares LOL, Mortal Kombat, Counter Strike y Street Fighter, entre otros.

Además, el cosplay también tendrá su lugar destacado, con un concurso en general y uno dedicado específicamente al Fortnite.

“En esta edición de lujo buscamos hacer todo lo que siempre quisimos tener en un evento multitudinario, por eso nos ampliamos, sumamos más metros cuadrados para poder generar contenido constante y no tener que esperar. La AGS es una celebración, un lugar de encuentro donde todos aquellos a quienes les gustan los videojuegos pueden pasar un fin de semana y, por ejemplo, conocer a los ídolos que siguen durante todo el año por streaming o a través de distintas plataformas”, sentenció Costabel.