“El USS Seay se ha hundido de forma misteriosa cerca del archipiélago de Auroa, hogar de Skell Tech. Al no poder establecer contacto con Auroa, la CIA ha puesto en marcha la operación Greenstone. Como líder de un equipo de operaciones especiales formado por 32 ghosts, tu objetivo es restaurar la comunicación”, se detalla a modo de introducción.

Este shooter en tercera persona y de condición “always online” –característica que provocó varios fallos durante la partida de prueba y que también ocurrieron durante el segmento en el que estuvo vigente la versión beta- se queda a medio camino en cuento a novedades se refiere y no logra estar a la altura de los mejores momentos de la franquicia, pero es digno de disfrutar y a continuación te compartimos el análisis de POPULAR.

Breakpoint por momentos nos recordó al viejo y querido “Commandos: Behind Enemy Lines” (1998 - Pyro Studios y publicado por Eidos Interactive), por la necesidad de valernos del sigilo y la paciencia para avanzar entre enemigos y aniquilarlos, sin poner en riesgo la misión ni provocar enfrentamientos contra rivales mucho más poderosos que nosotros.

Revolcarnos en la nieve para camuflarnos, avanzar cuerpo a tierra, cargar a los soldados abatidos para desechar su cuerpo en lugares fuera del camino, utilizar la mira de nuestro rifle para probar la puntería a distancia… estos detalles son divertidos y entretenidos, pero para un juego que es fruto de uno de los estudios más importantes del mundo de los fichines esperamos, lógicamente, mucho más.

Con el correr de los minutos (la historia y sus complementos demandan aproximadamente 30 horas frente a la pantalla) pasaremos de estar abrumados -ante tanto contenido e información y tierra por explorar- a amar al helicóptero y a aburrirnos lentamente ante la monotonía de los desafíos. El condimento de encontrar armas y nuevos equipos pierde atractivo.

La historia, que cuenta con potencial, no termina por generar impacto. Nos obligará a trasladarnos de un punto a otro de Auroa y hacerlo por aire será la mejor forma para alcanzar la meta rápido y sin tener que pasar por algunos sectores que son bastante tediosos por los bugs que presentan.

Inmediatamente notamos que la firma que debería estar a cargo del lugar fue desplazada –y no de forma pacífica- por Sentinel, un grupo militar privado que tiene en sus filas a Cole Walker (interpretado por el actor Jon Bernthal, ex Walking Dead y The Punisher), un exsoldado Ghost que dejó la fuerza después de ver los brutales sucesos de un DLC de Wildlands.

Luego llegaremos a una cueva, donde los personajes que allí están nos irán aclarando la trama del juego y en la cual se montará nuestro campamento base, donde encontraremos a otros jugadores para que la campaña de Breakpoint se puede jugar en multijugador y de dos modos diferentes: Elimination, donde tendrás que luchar a muerte en equipos de 4 en una zona que con el paso del tiempo se va haciendo más pequeña como ocurre con muchos populares Battle Royale y Sabotage, donde tendrás que defender tu área.

Ambos modos están bien y saben aprovechar las fortalezas del combate para entretenerte por un rato, aunque hay mejores opciones en el mercado.

Cabe destacar que Breakpoint posee un sistema de progresión por niveles y cuatro clases junto con un árbol de habilidades, las cuales no podremos equipar todas a la vez, pero sí intercambiarlas a voluntad.

Jugabilidad, apartado visual y sonido

Ghost Recon Breakpoint entrega gráficos básicos en general, junto con texturas de baja calidad. Pero entre tanto gris también se destacan postales dignas para hacer capturas de pantalla y compartirlas en el mapa al mejor estilo Assassin’s Creed: Odyssey.

En cuanto a la animación de los personajes, resalta, como era de esperar, Cole Walker, pero se pierde entre muchos otros que rozan lo genérico.

Por su parte, el apartado de sonidos sí que está a la altura. El sonido de las armas, claro y limpio, está entre lo mejor del título.

Ghost Recon nació como un juego con un fuerte contenido táctico, pero cuando metemos la pata y provocamos un gran alboroto en algún cuartel o ubicación repleta de enemigos se dan grandes momentos.

Podríamos limpiar las zonas con un rifle de precisión a varios metros del lugar, pero la tentación de las explosiones también da buenos frutos. Además, la IA de los enemigos, que es bastante monótona, hará que el escenario se incline a nuestro favor pese a que no contemos con un escuadrón de respaldo.

Breakpoint posee muchas ideas y es un lanzamiento muy ambicioso, pero el resultado no fue el esperado por los fanáticos de la franquicia. Los disparos y la acción, que al fin y al cabo son la parte central del juego, funcionan. Lo demás nos deja una mezcla de sensaciones que no terminan de ser positivas.