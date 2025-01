Cómo configurar moto tag para encontrar pertenencias y sacar fotos a distancia

¿Sos de los que nunca recuerda dónde dejó el auto o las llaves de casa? ¿Querés estar seguro de que la bicicleta está en la puerta de tu hogar o la valija en el mismo vuelo que vos? ¿Olvidaste una mochila en el café y querés saber su última ubicación? ¿Necesitas tomar una foto grupal y no hay nadie que pueda ayudar? Esas son algunas de las situaciones en las que un moto tag se convierte en un aliado imprescindible.

El moto tag utiliza la red Encontrar mi dispositivo de Google, formada por más de 1.000 millones de dispositivos Android, para encontrar y localizar objetos perdidos en casi cualquier parte del mundo. El moto tag no sólo ayuda a localizar los ítems etiquetados, sino que también hace la de los usuarios más fácil. Por ejemplo, con un simple clic en el botón del moto tag, puede funcionar al revés, para encontrar el teléfono. Y como si fuera poco, es posible encuadrar la foto perfecta, sin necesidad de temporizador, utilizando el moto tag como control remoto para tomar fotos desde el teléfono inteligente conectado. Además, moto tag es increíblemente fácil de configurar.

Cómo configurar moto tag

Configurar el moto tag es más que sencillo. Primero, los usuarios deben quitar la película protectora en la parte trasera del accesorio. Al hacerlo, un pitido te avisará que moto tag está encendido.

Luego, los usuarios deberán activar el Bluetooth del smartphone y acercarlo al moto tag. Una ventana emergente indicará que la configuración está en marcha y eso es todo: el accesorio está listo para encontrar el objeto al que se prefiera adherir.

¿No aparece la ventana emergente? No hay problema: accede a Ajustes / escribe Servicios de Google Play y da un toque; a continuación, ingresa en Detalles de la aplicación / Actualizar.

Si deseas personalizar aún más tu moto tag, ingresa a la app Buscar dispositivos de Google. Desde allí podrás cambiarle el nombre, ajustar la configuración del volumen y más.

Desde esta app también es posible compartir fácilmente la ubicación de un moto tag con amigos y familiares. Así, todos pueden ayudarte a encontrar ese objeto extraviado.

Encontrar un smartphone usando moto tag

Gracias a su botón dedicado (en la clásica M de Motorola), moto tag también puede ayudarte a encontrar el smartphone conectado. Para configurar esa función, es necesario descargar la app Moto Tag e ingresar en la opción Más / Ubica tu teléfono y activar la opción.

Desde esa pantalla podrás también seleccionar el volumen del timbre que sonará en el teléfono para ayudarte a encontrarlo. Ideal si sos de los que abandonan su smartphone en cualquier ambiente del hogar.

Privacidad, seguridad y precisión

Para protegerte y asegurarte de que no se produzcan seguimientos no deseados, el moto tag es compatible con cualquier dispositivo Android conectado que admita alertas de rastreadores desconocidos. Los teléfonos con alertas de rastreadores desconocidos pueden detectar si el rastreador Bluetooth de otra persona viaja con vos (fuera del alcance de Bluetooth de su propietario) y te envía una notificación, visible solo para vos (el usuario), sin que el propietario del accesorio lo sepa. Es posible ver dónde se detectó el rastreador que viajaba con vos, e incluso reproducir un sonido o usar la función “Buscar cerca” para localizarla sin alertar a su propietario.

Además, se puede realizar un escaneo manual en cualquier momento para buscar rastreadores cercanos, por lo que el usuario siempre tiene el control y tranquilidad.

La red Find My Device de Google se creó con la seguridad del usuario como prioridad clave. Los datos de ubicación obtenidos de la red están cifrados de extremo a extremo, lo que garantiza que Google o cualquier otra persona no puedan verlos ni usarlos para ningún otro propósito. Para obtener más información sobre cómo Find My Device protege los datos se puede ingresar acá.

Cómo funciona moto tag

Su funcionamiento es idéntico al de otros rastreadores, pero con una gran diferencia: moto tag es compatible con cualquier smartphone con Android 9 en adelante.

¿Cómo funciona? El moto tag usa una señal segura de Bluetooth® Low Energy (BLE) para conectarse con dispositivos Android situados a una distancia de hasta 100 metros.

Estos dispositivos envían la ubicación del moto tag a Google, pero sólo el usuario puede ver su ubicación en un mapa. Todo el proceso está encriptado y es privado, incluso para Google y Motorola.

El moto tag también es compatible con Ultra Wideband (UWB)4, una tecnología de rastreo más precisa que Google Find My Device habilitará próximamente. Cuando se conecte a un smartphone con tecnología UWB, los usuarios podrán rastrear su moto tag con una brújula, guiándolos en la dirección correcta paso a paso y revelando la ubicación incluso si están desconectados.

Autonomía y resistencia

El moto tag viene con una pila CR2032 común, fácil de sustituir y disponible en tiendas de todo el mundo. Está diseñada para ofrecer hasta un año completo de autonomía, en condiciones normales de uso.

¿Es resistente al agua? Los derrames o las salpicaduras no supondrán perder de vista lo que importa. moto tag cuenta con la certificación IP67 para protegerla del polvo, la suciedad y la arena, además de apta para sumergirla en 1 metro de agua dulce durante un máximo de 30 minutos.