El mito más extendido es el de que se debe poner a reposar el celular en un receptáculo relleno de arroz porque la supuesta capacidad de absorción hace que finalmente se seque y se drene más rápido el agua del teléfono.

Sin embargo, el especialista en arreglos de teléfonos, David Menéndez, advierte que ese tipo de soluciones "no tiene ningún resultado positivo sobre el teléfono. Si el celular vuelve a funcionar o no, no depende en absoluto del arroz. Aunque muchos crean que esa metodología es funcional, la realidad es que no es y que se deben hacer otras acciones ante esos escenarios", afirma convencido.

Al momento de que el teléfono entro en contacto con el agua, se produce corrosión de algunos componentes: "La corrosión es instantánea al momento de que entra en contacto el líquido con algunas partes del celular. Sin embargo, que a veces esa corrosión afecte a los componentes principales del teléfono es una cuestión más relacionada con el azar. Esto quiere decir que si ninguna parte vital del teléfono ha sufrido daños severos, el dispositivo va a seguir funcionando sin problemas. Si algún elemento crucial del teléfono se vio afectado, aunque sea sumergido dentro de arroz o de cualquier otra cosa, no habrá forma de solucionarlo sin tener que cambiar esa parte del equipo o el teléfono celular en su conjunto".

Pros y contras

El arroz es efectivo para prevenir la humedad pero no para absorberla una vez que esta ya está presente en un dispositivo electrónico.

Si el equipo sufre algún tipo de contratiempo y se moja con agua, Menéndez recomienda seguir ciertos pasos: "Lo primero obviamente luego de sacar el celular del agua debe ser apagarlo inmediatamente para evitar que siga funcionando así. Luego, lo mejor es intentar drenar el equipo inclinándolo ligeramente para sacar tanta agua como sea posible. Si se puede extraer la batería del teléfono sería lo ideal para evitar que haga algún contacto indeseado con otro elemento del teléfono que esté húmedo".

Por otro lado sería ideal tratar de desarmar lo más posible el teléfono celular y dejarlo reposar es la mejor opción para que se vayan secando cada una de las partes de la mejor manera. Sin embargo, si es muy complejo lograr esto, lo mejor es dejar el teléfono solo durante varios días apagado para que se seque lo más posible.