Marcelo Mazzarello crítico con la serie El Eternauta

El actor Marcelo Mazzarrello criticó la adaptación de El Eternauta por su búsqueda hacia el contenido de actualidad y añadió que hay “déficit de autoría” a nivel nacional ya que, en su opinión, si es necesario retomar a Héctor Oesterheld, “no escribimos nada mejor”.

El intérprete aseguró que no vio la serie ni escuchó comentarios al respecto: “Leí la novela y es maravillosa”. Al tiempo, apuntó: “Cuando uno lee una novela, no quiere cambiar las imágenes por las que otro tuvo en la cabeza y las plasma en un audiovisual. Así que yo me quedo con la novela”.

Además, enfatizó: “No creo que la vaya a ver. En Argentina siempre hay buenas producciones, hace rato que nosotros producimos bien. El tema es, los contenidos que hacemos. Hace rato que tenemos déficit autoral”.

“Si tenemos que hacer El Eternauta es porque no escribimos nada mejor ahora. Tendríamos que seguir escribiendo cosas para ver si logramos reflejar esta época. Así como lo hizo este argentino -Héctor Oesterheld- en el año ‘50”, añadió.

“Deberíamos poder escribir ahora algo suficiente. Tenemos una realidad que supera por mucho, lo que pasó en El Eternauta”, retomó el artista al tiempo que consideró “peor” que la serie se sitúe en la época actual: “No necesitaba actualización porque tenía que ser exactamente como estaba”.