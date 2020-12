Y si bien todo el mundo sabe los consejos básicos al respecto (tener una clave diferente por página y no repetirlas, usar caracteres alfanuméricos y que no estén uno junto al otro en el teclado, etc), año a año no deja de sorprendernos que los passwords más usados sean los más inseguros.

La web especializada Nordpass elaboró una lista de las 200 contraseñas más utilizadas en el 2020 y al estudiarlas se puede comprender el motivo por el cual existan tantos hackeos en el mundo.

nordpass-fbf1c9b3e4a54408a9f56ce6ce419820.jpg Las contraseñas más usadas en 2020

Los primeros cinco lugares de las contraseñas más utilizadas en el año, son insólitos, peor no dejan de repetirse:

-123456

-123456789

-Foto 1

-contraseña

-12345678

El “Top Ten” lo completan:

-111111

-123123

-12345

-1234567890

-senha

Consejos: Aprovechá la llegada del 2021 para renovar tus credenciales por contraseñas más seguras, usando números y letras, y hacele el trabajo más difícil a los ciberdelincuentes. Evitá palabras comunes como "coronavirus" o direcciones,