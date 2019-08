Día del Gamer: radiografía de un segmento en pleno auge

Nuestro país tiene 19 millones de usuarios de juegos electrónicos, entre los que se encuentran desde niños y adolescentes hasta la generación de 30 a 45 años.

En ese contexto la Argentina proyecta entre las empresas vinculadas al sector una ganancia de 495 millones de dólares para este año, mientras había sido de 450 millones en 2018, de 430 millones en 2017 y 405 millones en 2016, lo que representa un constante crecimiento, de acuerdo con datos de la consultora Newzoo, que brinda informes sobre la evolución del sector a nivel mundial.

El gamer, en números

El 62% de los amantes de los videojuegos destina hasta 3 horas diarias como jugador y puede estar hasta 4 horas semanales como espectador de juegos transmitidos en vivo, según datos obtenidos por una investigación realizada por la compañía Eventbrite.

En el ranking de los géneros favoritos se encuentran los siguientes: acción/aventura (Grand Theft Auto, The Last of Us) elegido por un 23%; shooter en primera persona (Half-Life, Halo) 18%; simulación (Minecraft, The Sims) 16%; Role-Playing (Mass Effect, Diablo o Final Fantasy) 15%; y las estrategias en tiempo real con títulos como el Starcraft 2, Warcraft en último lugar con el 13%.

El estudio indica algunas precisiones sobre las edades de los gamers: un 36% tiene entre 24 y 29 años, mientras que un 34% tiene entre 18 y 23 años y un 11% pertenece a la franja entre los 30 y los 34 años. En los extremos de la tribu están los menores de 18 años (6%), mientras que los mayores 50 que eligen los videojuegos con regularidad representan el 1%.

Un 60% declaró que su motivación exclusiva es la diversión y para distraerse de sus actividades diarias, mientras que el restante 40% admitió hacerlo por diversión y sentirse atraídos por una motivación extra: la competencia.

Además, un 46% afirman jugar en soledad, mientras que el 27% indicó hacerlo con amigos o con un desconocido en los videojuegos multijugador.

Pero la actividad no se reduce solo a pasar horas a solas detrás de una pantalla, sino también a participar de los eventos eSports, tal como se llaman a las competencias de videojuegos multijugador donde asisten miles de personas.

Este es uno de los segmentos de mayor crecimiento en el mundo, con un nivel de audiencia en vivo que, por ejemplo, supera el de los deportes más populares en Estados Unidos, la NFL y la NBA.

En Argentina, el pasado fin de semana más de 4.500 espectadores colmaron las instalaciones de Obras, mítica sede de recitales de rock y partidos de básquet, para presenciar la final de la Liga Máster Flow de League of Legends.

Tras una jornada épica, el equipo de 9z Team se coronó campeón tras derrotar por 3-1 a Isurus Gaming.

La importancia de ese tipo de eventos masivos recobró gran notoriedad un mes atrás, cuando Thiago Lapp, alias "King", un argentino de apenas 13 años, logró el quinto puesto en el Mundial de Fortnite, celebrado en Nueva York, y ganó alrededor de 900 mil dólares.

Facundo Calabró, de IsurusGaming, señaló que "los videojuegos son un entretenimiento para los jóvenes de hoy, así como los deportes tradicionales lo han sido en otros tiempos".

Por su parte, Ariel Plabnik, de la firma Business Development Manager HyperX, dedicada a la venta de periféricos, agregó que "hoy es mucho más nutrido el número de gamers".

“Siempre los hardcore gamers han sido nuestra base para un posicionamiento y crecimiento. Hoy es mucho más nutrido el número de gamers, al igual que nuestro mix de productos, y ofrecemos periféricos para cada segmento en específico, eso nos llevó a ser la marca #1 en periféricos gaming del país. Estos resultados son una muestra del trabajo y desarrollo de HyperX en Argentina”, sentenció Plabnik.

Otro de los puntos claves, son las expos y ferias. A nivel local, Argentina Game Show es la expo insignia del sector. Cada año y durante tres días en Costa Salguero, supera los millones de pesos entre venta de tickets, puestos de gastronomía y stands de distintas marcas de la industria.

Para la edición 2019, se espera que 40.000 aficionados recorran las instalaciones la feria durante el 18, 19 y 20 de octubre.