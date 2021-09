La iniciativa del Museo Británico de adoptar esta novedosa tecnología que permite certificar la autenticidad de una creación o activo digital, coincide con la inauguración prevista el jueves de la primera exhibición a nivel mundial de una rara colección de dibujos del pintor japonés.

La muestra albergará 103 dibujos producidos en las décadas de 1820 a 1840 por Hokuasi, para una enciclopedia ilustrada llamada El gran libro ilustrado de todo (The Great Picture Book of Everything), que por razones desconocidas, nunca se publicó.

Los dibujos con pincel, que representan escenas de la India budista, la antigua China y el mundo natural, no solo muestran el estilo y la habilidad inimitables de Hokusai, sino que también revelan una misteriosa versión del Japón del siglo XIX.

1366_2000.jpg El museo más famoso del mundo se suma a la moda NFT

Además de los dibujos originales, la exposición exhibirá la obra maestra de Hokusai, La gran ola, junto con objetos que brindan más información sobre sus prácticas de trabajo y demuestran el intrincado proceso mediante el cual se crearon sus grabados en madera.

La mitad de los token que subastará el museo son imágenes digitales de las obras de la exposición, incluida la famosa La gran ola, mientras que otras 100 pertenecen a la colección del museo, incluidos dibujos del libro recientemente redescubierto que es el tema central de la exposición.

Los NFT que saldrán a la venta corresponden a imágenes digitales producidas por el British Museum, y se dividen en diferentes categorías: desde únicas (una sola imagen de una obra); a series de dos copias, mil copias o diez mil.

Los precios comienzan en alrededor de $500, informó la revista especializada The Art Newspaper, en referencia a las obras que se venderán en el sitio de LaCollection, algunos a precio fijo, otros en subasta. Además, el pago se podrá realizar en moneda tradicional o criptomoneda.

"Es muy importante que, como museo, nos adaptemos continuamente a los nuevos mercados y encontremos nuevas formas de llegar a las personas a las que quizás no lleguemos a través de los canales tradicionales", declaró Craig Bendle, gerente de licencias del museo inglés.