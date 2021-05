El NFT de uno de los videos más vistos de YouTube, vendido por u$s 760 mil

El token no fungible (NFT) del clip de 55 segundos que superó las 880 millones de reproducciones fue subastado tras una reñida batalla entre dos compradores.

El NFT(token no fungible o token criptográficos) de uno de los videos más vistos de YouTube, "Charlie Bit My Finger" (Charlie me mordió el dedo), fue subastado por 760.000 dólares tras una batalla entre dos compradores en la última hora de la venta.