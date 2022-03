El moto g41 permite tomar fotografías coloridas y deslumbrantes como un fotógrafo profesional. Con una cámara con tecnología Quad Pixel de 48MP que combina 4 píxeles en uno, ofrece una sensibilidad a entornos con poca luz 4 veces mayor.1 Además, es uno de los smartphones más baratos del mercado en ofrecer estabilización óptica de imagen (OIS), que compensa automáticamente los temblores y vibraciones en tiempo real durante la captura, lo que garantiza imágenes estables y atractivas, incluso en condiciones de poca luz. Otro sensor avanzado ofrece dos increíbles perspectivas, un objetivo ultra gran angular de 118º que encuadra 4 veces más en comparación con los objetivos estándar de 78º, y un sensor de profundidad que funciona con la cámara principal para desenfocar el fondo automáticamente y obtener retratos de aspecto profesional. Por último, aunque no menos importante, la cámara macro permite acercarse hasta cuatro veces más al objetivo para un nivel de pequeños detalles que sin dudas se perderían con cualquier lente estándar.

Se podrá disfrutar de películas, programas y juegos favoritos en una pantalla OLED FHD+ de 6,4 pulgadas con colores brillantes y reales. La misma permite una experiencia visual asombrosa, mientras que la definición FHD+ y la increíble tecnología OLED con DCI-P3 harán que los colores destaquen y proporcionen tonos profundos, garantizando una experiencia sin precedentes a este nivel de precio.

El moto g41 cuenta con cargador TurboPower™ 30 incluido dentro de la caja, que proporciona horas de potencia en sólo unos minutos de carga.3 La batería de 5.000 mAh mantiene activos a los usuarios todo el día,2 así que nada impedirá que lo disfruten al máximo.

El procesador octa-core con tecnología HyperEngine Gaming ofrece un rendimiento confiable a los usuarios con el que pueden contar mientras se transmiten películas, chatean con amigos o toman fotos. Además, sentirán un impulso en el rendimiento con 4 GB de RAM y 128 GB de memoria interna, permitiendo una experiencia fluida mientras cambian de una a otra aplicación sin inconvenientes. También cuenta con NFC, que permite colocar el teléfono cerca de una terminal para comprar, o recargar otras tarjetas: es rápido, seguro y evita que se tenga que llevar dinero en efectivo.

El diseño del moto g41 tiene un acabado repelente al agua, por lo que los derrames y salpicaduras no se interpondrán en el camino.4 Además, se podrá elegir entre dos colores: Negro Ónix y Dorado.

Innovaciones útiles de software

En lugar de duplicar las grandes cosas que Google hace con Android, Motorola elije desarrollarlas con un conjunto integral de herramientas llamada My UX. Con la aplicación, los usuarios pueden llevar música, videos, juegos y temas del dispositivo al siguiente nivel con configuraciones personalizadas. Y como My UX no se pone interpone a una experiencia Android pura, también pueden disfrutar de toda la potencia de Android 11 sin componentes de software superfluos ni aplicaciones duplicadas.

Precio y Disponibilidad

El moto g41 se puede conseguir desde hoy a un precio sugerido a partir de $42.999, en el sitio web de la marca, www.motorola.com.ar, y los motorola store. Más adelante se podrá conseguir a través de los principales operadores y retailers del país.