El original tráiler de lanzamiento de Need for Speed Heat

Según detallaron desde EA, más de 100.000 jugadores se registraron en la aplicación NFS Heat Studiopara crear su propia versión del automóvil que luego pudieron observar en las imágenes como protagonista.

ADEMÁS:

FIFA 20: ¿todos atrás y Volta de nueve?

Fortnite, capítulo 2: cómo prepararte para afrontar el nuevo desafío

Adelanto Need for Speed

Cabe destacar que Need for Speed Heat saldrá a la venta el próximo 8 de noviembre para PC, PS4 y Xbox One.