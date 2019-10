El caso de EA Sports y su FIFA 2020 es bueno para analizar esta hipótesis, debido a la gran cantidad de fanáticos que tiene este título en nuestro país (sus números de venta de septiembre dentro de la tienda de PS lo pusieron en la cima del ranking de descargas).

FIFA PORTADA

No por nada contó en la edición 2019 de la tradicional AGS con cientos de estaciones de juegos que lo exhibieron para que el público pueda probarlo y hasta la organización montó un gran estadio para que los fans pudieran disfrutar su divertido modo 11 vs 11.

Pero, ¿su jugabilidad y sus gráficos crecieron al mismo ritmo que sus diferentes opciones de juego o dejaron un margen para que sospechemos que los verdaderos cambios en este aspecto se verán en la próxima edición?

Un Superclásico entre Boca y River en el FIFA 20

A continuación te presentamos la reseña de POPULAR:

En los diferentes foros dedicados al simulador de fútbol se instaló hace años una frase que parece estar más vigente que nunca en la actualidad: “Existe un FIFA para cada modo de juego”.

La incorporación de Volta, la máxima novedad que suma, es un claro ejemplo y por el cual arrancamos la review.

Aquí, los usuarios podrán dejar el césped de los estadios multitudinarios para demostrar su destreza en canchas bien de barrio, de dimensiones reducidas, en partidos de fútbol callejeros con reglas de duelo de salón o las que seleccionemos entre las diferentes opciones (con pared o sin ellas, arquero o todos jugadores de campo, etc.).

Reemplaza a "El camino" ("The journey") del menú principal, que se despidió sin pena ni gloria en FIFA 19, luego de dejar todo lo que tenía para dar y pedir el cambio a gritos.

Luego del FIFA Street, el fútbol callejero volvió a tener su lugar y es tal la preponderancia que posee que es casi un juego independiente dentro del FIFA 20.

VOLTA 01.jpg

Dominado por mecánicas que nos hacen recordar a las reglas que rigen el arcade, también tienen una mística que nos traslada de manera fiel a los partidos que podíamos jugar en nuestra infancia contra los chicos de la otra cuadra en la calle o en el club del barrio.

FIFA VOLTA

También tiene un modo historia, donde combina una dinámica de partidos mucho más rápida con un personaje al que podremos personalizar y lucirnos con las combinaciones de teclas para tirar todo tipo de chiches dentro del campo de juego y enloquecer a los rivales de turno

EA sumó la posibilidad de integrar equipos mixtos y recurrir a la tarjeta de crédito para comprar accesorios.

Un juego inagotable

FIFA les exige a sus jugadores una gran inversión de tiempo si desean progresar en FUT (el segmento más popular), temporadas y carrera.

Es muy difícil disfrutar del abanico de posibilidades que presenta sin una verdadera dedicación en ese sentido.

Por tal motivo, muchos se centran solamente en un aspecto y el que más se destacó en las ediciones anteriores fue el FIFA Ultimate Team.

Quienes conocen el tradicional FUT rápidamente entrarán en ritmo con esta nueva edición, que cuenta con diferencias en su apartado de objetivos, los cuales demandarán más presencia frente a la pantalla para cumplirlos y alcanzar las suculentas recompensas.

Ya en los primeros días, los usuarios deben competir por incorporar a sus primeros iconos a sus planteles, meta más que interesante.

¿Y la jugabilidad?

EA entendió que hay jugadores de elite que gambetean mejor que otros, que patean como los dioses o que tienen un cohete que le permite ser rapidísimos dentro del campo de juego y logró plasmarlo en la consola.

Además, la pelota ya no va pegada al pie para sumar realismo y los disparos no van todos al arco: si no estás bien perfilado, la vas a mandar a la tribuna.

Estás mejoras incrementan las diferencias entre aquellos usuarios que juegan mucho y bien y quienes son ocasionales o aún no le han encontrado la vuelta.

Captura FIFA 2020.jpg

La edición 2020 es un nuevo paso para alcanzar un simulador más realista, pero tiene dos fallas que saltan a la vista de manera prácticamente inmediata: la física de la pelota es inferior a la de la competencia (PES) y los arqueros dan rebotes raros que terminan en los pies de los delanteros rivales que tienen el arco a su merced para definir.

Este error apareció en ediciones anteriores, pero pudo ser solucionado con posteriores parches.

Cabe destacar que uno de los aspectos que más fue cambiado es el referido a la defensa. Las opciones automáticas a las que se podía recurrir en el pasado ya son historia y ahora “los pingos se ven en la cancha”.

VOLTA MENÙ FIFA.jpg

Conclusión

FIFA 20 merece la inversión. En un mercado donde la mayoría de los precios están en dólares (por lo menos en las tiendas digitales), el salto de calidad y los diferentes modos, con Volta como estandarte, que componen el título nos garantizan entretenimiento para rato, factor que puede ayudar a quienes están en duda a comprarlo.

Posee aspectos a mejorar, claro. Algunos no pueden solucionarse desde parches de actualización (las pérdidas de Boca y River son un duro golpe para el público local). Lo mismo ocurre con Juventus. Pero son detalles que quedan en segundo plano al momento de rodar la pelota.