Con las victorias de Valentín Mazzalupo y Matías Bonanno en las Qualifiers 3 de Sudamérica junto a la de Gustavo Nascimento en la Qualifiers 2 de Norteamérica, el equipo de KRÜ Esports encontró su camino a la fase final con tres victorias en el winners bracket.

Los tres jugadores consiguieron el TOP 3 en ambas regiones y distintas plataformas.

-Matías Bonanno: PS4 SA Top º 3 Winner Bracket

-Valentín Mazzalupo: XBOX Top º 3 Winner Bracket

-Gustavo Nascimento: XBOX NA Top º 3 Winner Bracket

Cabe destacar que las semifinales de esta etapa clasificatoria encontraron a Mazzalupo superando a R10 Icaro en un 6 a 3, Bonanno con un ajustado 7 a 6 frente a T2F_Barreto y Nascimiento demostrando de lo que está hecho con un aplastante 7 a 0 versus YidanHA.

Equipo del Kun Aguero.jpg esports: el equipo del Kun arrasa en todas las competencias

Con la mente en la fase final, el Team Manager del equipo Sebas Fernández, dijo: “Hay un gran esfuerzo y compromiso por parte de KRÜ con los jugadores y el equipo. Nos dan todas las herramientas necesarias y que existan estos resultados nos deja tranquilos para seguir trabajando en cumplir nuestros objetivos”.

Luego, analizando la actuación de los players, destacó: “Es una alegría muy grande que Valentín y Gustavo sean Top 3. Lo hicieron demostrando que entre la Qualy anterior y esta pudieron trabajar mucho, superando errores. Me pongo contento por el resultado pero me es inevitable no fijarme en cómo mejoraron, más allá del Top 3 en sí”.

Por último, concluyó: “Con respecto a Matías, me pone muy contento que mantenga su nivel. Esto le sigue dando la confianza que necesita como parte de su crecimiento para instalarse como uno de los grandes jugadores del continente, que sin dudas ya lo es”.

Los rankings obtenidos por los jugadores les aseguran su lugar en el stream oficial de EA FIFA ESPORTS el próximo 6 de febrero para Norteamérica y el 13 para Sudamérica, donde seguirán representando al club en lo más alto del camino hacia la Copa Mundial de FIFA 21 cuando se disputen las semifinales.