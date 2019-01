Estos son los juegos gratis de PlayStation Plus de febrero

El primero de ellos para PS4 es el popular For Honor, el juego de acción de Ubisoft en el que se podrá experimentar el caos de la guerra entre Vikingos, Caballeros y Samuráis y en el cual el usuario deberá encontrar su estilo perfecto de lucha.

Además, contará con 18 mapas PvP para garantizar entretenimiento por largas horas.

El segundo videojuego elegido para los usuarios de PS4 es Hitman: The Complete First Season. Aquí el protagonista es el Agent 47, el mejor asesino del mundo. Viajen por todo el globo eliminando sus objetivos de formas tradicionales y otras no tanto. Desde rifles de francotirador a salsa de pasta vencida, usen las armas que tengan a disposición para convertirse en el mejor asesino.

PlayStation : los juegos gratis de febrero para PS Plus

La lista de juegos gratis la completan:

• Divekick, PS3 (Cross-Buy con PS Vita)

• Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, PS3

• Gunhouse, PS Vita (Cross-Buy con PS4)

• Rogue Aces, PS Vita (Cross-Buy con PS4)

Cabe destacar que este mes los juegos de PS3 y PS Vita estarán disponible por más días, hasta el 8 de marzo de 2019, mientras que los de Ps4 estarán hasta el 5 de marzo, cuando se lancen los juegos del próximo mes.

Además, desde PlayStation recordaron que después del 8 de marzo de 2019, los juegos de Ps3 y PS Vita ya no se ofrecerán en la alineación de títulos mensuales de PS Plus