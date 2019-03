Favaloro, protagonista de la nueva muestra virtual online de Google

El gigante de internet incluyó la técnica del bypass desarrollada por el argentino entre sus "400 inventos que cambiaron la historia de la humanidad"

La muestra virtual de Google Arts & Culture: Once Upon a Try fue presentada este miércoles con la técnica del bypass desarrollada por René Favaloro como una de sus protagonistas, como parte de los “400 inventos y descubrimientos que cambiaron la historia de la humanidad”.