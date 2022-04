El simulador de fútbol FIFA 22 de EA Sports será uno de los videojuegos que estará disponible para los usuarios del servicio PS Plus de PlayStation.

PlayStation presentó la selección de videojuegos gratuitos de mayo que le entregará a los usuarios de su servicio de pago PS Plus. A partir del martes 3 de mayo, los miembros de PlayStation Plus podrán disfrutar de FIFA 22 (para PS4 y PS5), Tribes of Midgard (para PS4 y PS5) y Curse of the Dead Gods (para PS4).