Según revelaron los especialistas, los autores de este virus viralizan un simple mensajes de texto -camuflado con los logos oficiales de una reconocida empresa de correo internacional- donde se pide que se instale una app de seguimiento para ver cómo va un paquete que te enviaron.

Si la persona les hace caso y baja la aplicación desde el link del mensaje, en realidad estará abriéndole la puerta de entrada a su dispositivo a este malware.

Una vez instalado, FluBot obtiene acceso no solamente a tus datos de seguridad y bancarios, sino a la libreta de direcciones, de la cual se nutrirá para enviar mensajes de textos infectados a todos tus contactos, extendiendo aún más el virus.

El mensaje a través del que se descarga el malware FluBot imita la estética de la compañía DHL, pero también se denunciaron acciones similares con correos electrónicos que simulan ser comunicaciones de Asda, Amazon y Argos.

El supuesto mail de DHL es un malware.JPG FluBot, el malware que amenaza tu móvil Android: cómo prevenirlo

Cabe destacar que al hacer click en el enlace, el usuario de Android descarga a su dispositivo un archivo APK malicioso.

Las sugerencias de los expertos para evitar el malware FluBot es no hacer click en ningún tipo de enlace y no instalar aplicaciones que se les soliciten permisos para acceder a opciones del teléfono inteligente que no necesitan por su naturaleza.

Y para quienes accedieron al enlace, la sugerencia inmediata de los expertos es no iniciar sesión en ninguna cuenta en línea, para evitar que los atacantes roben más información.

Además aconsejan realizar un restablecimiento de fábrica del dispositivo lo antes posible y cambiar las contraseñas de las cuentas en las que hayan iniciado sesión desde la descarga de la aplicación.

Malware es una abreviación de las palabras “malicious software”. Es un software diseñado para causarle daño a los dispositivos e incluye muchos tipos de programas, como spyware, ransomware, caballos troyanos, rootkits y muchos más y sin el conocimiento del usuario.