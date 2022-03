Se trata de la “Bati-señal”, a la cual se puede acceder con un sencillo truco que a continuación te detallamos.

Con una simple búsqueda en Google podrás activar una curiosa animación en honor a la película.

Si se coloca "Batman" o "The Batman" simplemente aparecerán los resultados de búsqueda habituales. Sin embargo, escribiendo "Bruce Wayne" o "Bat-señal" todo cambiará.

Bati señal 02.jpg Google: cómo activar la "Bati-señal" oculta en el buscador

De esta forma, en la búsqueda aparecerá un cuadro con información general sobre el superhéroe, pero también el pequeño dibujo del foco con el murciélago sobre la derecha.

Haz click sobre él y se activará la Bati-señal, junto a una niebla que inundará tu pantalla.

Luego asistirás a la llegada del enmascarado, que se lanzará de un lado a otro con uno de sus artilugios.

El popular buscador suele incluir este tipo de "sorpresas" de vez en cuando, también en Android.

Cabe destacar que existe una larga lista de “easter eggs” que van desde Android 2.3 hasta Android 12.

Warner Bros. detuvo el estreno de The Batman ("Batman") en Rusia apenas unos días antes de su debut en los cines de ese país, luego que Hollywood decidió congelar los planes de distribución tras la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin.

Warner Bros., The Walt Disney Co. y Sony Pictures dijeron que pondrían en pausa el estreno de sus películas en Rusia. Cada estudio tiene grandes estrenos internacionales programados para las próximas semanas. The Batman, una de las cintas más esperadas del año, se estrena el viernes en Estados Unidos y muchos territorios de ultramar que incluían Rusia.

A la luz de la crisis humanitaria en Ucrania, WarnerMedia está poniendo en pausa el estreno de su largometraje `The Batman' en Rusia, dijo un portavoz del estudio en un comunicado. Continuaremos monitoreando la situación a medida que evolucione. Esperamos una resolución rápida y pacífica de esta tragedia.

El anuncio de Warner Bros. llega poco después de que The Walt Disney Co. tomara una decisión similar el lunes. El estudio planeaba estrenar la cinta de Pixar Turning Red ("Red") en Rusia el 10 de marzo. Esa película irá directamente a su servicio de streaming Disney+ en Estados Unidos. Antes del anuncio de Disney, se esperaba que Warner Bros. procediera con el estreno ruso de The Batman.