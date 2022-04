Google dedica su doodle a la médica argentina Elvira Rawson

El singular Doodle estará disponible todo el día en la página de inicio del Buscador en Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay.

Estas intervenciones artísticas en el logo del Buscador se llevan a cabo por un equipo de personas Google llamadas Doodlers.

En esta oportunidad, el diseño estuvo a cargo de Celine You, quien explica el proceso de creación del Doodle de Elvira Rawson: “El hecho de que fuera conocida como ‘la madre de los derechos de la mujer en Argentina’ fue lo que más me inspiró. Busqué fotos históricas de ella y la vi reunida junto a distintas mujeres. Me pareció muy conmovedor y al instante quise dibujar una escena similar”.

google doodle.jpg Google dedica su doodle a Elvira Rawson

You cuenta que quiso transmitir uno de los aspectos que más la conmovió sobre Elvira: “Es maravilloso y noble defender los derechos de las personas desfavorecidas”.

Antes de llegar a la versión final que es la se puede ver desde hoy, el diseño pasó por varias etapas creativas y bosquejos.

Lo cierto es que este no fue el primer Doodle de Celine. Anteriormente, participó -junto a otras personas del equipo- de efemérides como el Día de San Valentín, que fue el primero en 3D e interactivo, y otros animados para los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de Invierno.