La hermana de Mark Zuckerberg y una charla sobre el metaverso

El evento fue organizado por la Advanced Leadership Foundation, y fue una gran oportunidad de conocer a una de las mayores influencers globales en la intersección del arte y la tecnología.

A continuación, sus frases más destacadas:

“La web 1.0 era conectarnos con la información, la 2.0 conecta a las personas y la web 3 - el metaverso- es la economía de propiedad, cuando uno se transforma en propietario de lo que hace online. Es una representación digital de uno mismo”.

“Cuando hablamos de Metaverso, la gente piensa en el juego, en el entretenimiento, pero no es solo eso. Hay muchos avances en salud y en educación. Por ejemplo, gracias a la realidad virtual los médicos han podido llevar a cabo cirugías muy complicadas imposibles sin simulaciones previas. Todo esto tiene un propósito en cuanto a salud y educación”.

“Estoy viendo que las mujeres pueden recaudar mucho dinero con cripto y con NFT, más que con las finanzas tradicionales. Porque conectan directo con la comunidad, no hay intermediarios, y eso cambia el juego de los emprendedores”.

“Todos tenemos que entender qué está pasando, porque se están sentando las bases. Yo no digo que todos tienen que comprar criptomonedas, pero hay que tratar de entender de qué se trata. El Metaverso va a abrir muchas oportunidades económicas. No importa donde estén en la vida no tengan miedo de seguir aprendiendo y ser principiante porque esa es la manera de estar en la vanguardia”.

“Buenos Aires es una ciudad increíble, como mi ciudad Nueva York, así que creo que el metaverso tendrá mayor aceptación en lugares donde todo es más aburrido. El metaverso tiene que competir con lo que hay disponible. Pero una niña de Afganistán que no está autorizada a ir a la escuela, que no puede ver conciertos, tendrá una oportunidad increíble”.

“Cuando hay tanto contenido, la gente necesita saber en quién confiar. Las voces expertas de los medios tradicionales son muy importantes pero deben adaptarse. Los medios tradicionales van a sobrevivir, las personas dependen de esas voces expertas pero van a tener que cambiar. El modelo de publicidad debe repensarse, en especial cuando ingresemos en la web 3”.