Los trucos para sacar el máximo provecho a WhatsApp Web

En la actualidad, WhatsApp Web tiene muchos más usos que el permitirnos acceder a nuestras cuentas mientras trabajamos en nuestras computadoras, ya sean de escritorio o portátiles.

Conocer estos usos y maximizarlos puede convertirse en un recurso invaluable en cuestiones de comunicación. Básicamente, WhatsApp Web puede sacarnos de más de un apuro.

Muchos no saben que abrir WhatsApp web en un teléfono es una opción posible. El gran beneficio es que operar con WhatsApp Web nos permite tener abierta nuestra cuenta en dos dispositivos diferentes. Bien utilizada, esta no es una ventaja pequeña. Si tenemos problemas de carga, conectividad u otro desperfecto, abrir WhatsApp en otro dispositivo por la vía web es la manera ideal para no dejar nuestro negocio desatendido o nuestra familia desinformada.

Claro, esto puede hacerse de manera nativa mediante el muy nuevo “Modo Compañero” de WhatsApp. Esta opción tiene en contra que, hasta ahora, se encuentra solo para Android, además de otras limitantes que no afectan a la modalidad online.

Con WhatsApp Web podemos estar trabajando en la computadora sin tener que atender más de un dispositivo. No nos perderemos ni un mensaje, pese a que no tengamos el teléfono en la mano.

La transferencia de archivos nunca ha sido más sencilla. Si lo que queremos es descargar directamente un archivo recibido por WhatsApp en un dispositivo que no es donde funciona nuestra app, no hay más que utilizar WhatsApp Web en aquel.

Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, con un archivo que tengamos en el teléfono y que queremos que esté en la PC. Solo es necesario habilitar WhatsApp Web en esta última y enviarnos nosotros mismos el archivo. Esto permitirá que, seguidamente, lo descarguemos en la PC mediante la plataforma online.

Ayudar en un momento difícil

En estos tiempos, quedarse repentinamente sin teléfono puede ser una complicación de gran envergadura. Si se inutiliza radicalmente, hay poco que hacer, tendremos que ajustarnos a las posibilidades del momento.

Pero, si el problema es parcial, puede que abrir WhatsApp Web en otro dispositivo (aunque sea ajeno) nos salve el día. De esa forma podremos, al menos, dar los avisos pertinentes de nuestra situación, para evitar preocupaciones innecesarias. En caso de tener que recuperar conversaciones de Whatsapp borradas hay algunas opciones que se pueden intentar.

Dos cuentas de WhatsApp

Quienes utilizan dos cuentas de WhatsApp y no quieren emplear una app de terceros, encuentran en WhatsApp Web la solución a tamaña dificultad. Recordemos que la app no permite usar dos perfiles en un mismo dispositivo.

Sin embargo, usando una cuenta en la app y la otra en WhatsApp Web, podremos llevar nuestros dos perfiles en un mismo dispositivo. O usar en móvil y tablet, que también es una opción interesante.

WhatsApp Web: ¿Cómo instalarlo?

No está de más recordar cómo podemos habilitar WhatsApp Web. Es un procedimiento extremadamente sencillo y lo único que necesitamos es conexión a Internet en nuestros dispositivos, sea por la red alámbrica, por vía Wi-Fi o por el servicio de datos: